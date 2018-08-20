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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
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На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
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В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца

В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца

Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что в Самаре смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца. 
 
"Сотрудники многострадального завода, несмотря на угрозы сокращений в июле, продолжают трудиться на родном предприятии и в августе: их предупредили, что уведомления о своем сокращении они получат 
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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сейчас начался сезон заготовок на зиму и нагрузка у коммунальщиков увеличилась: обрабатывая овощи и фрукты, хозяйки смывают отходы, очистки, косточки в унитаз или раковину. Если в отдельно взятой квартире хозяйка проталкивает в унитаз отходы домашнего производства, на выходе из дома 
20 августа 2018, 05:30
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
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28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России 
2 августа 2018, 08:19
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