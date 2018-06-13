1
07
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области

9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области

В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора 

8 июня 2018, 01:13
15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, 

23 мая 2018, 08:00
Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной 
18 мая 2018, 10:24
Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для 

16 мая 2018, 09:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх