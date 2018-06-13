15 новых избирательных участков откроются в Самарской области В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, …