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9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области
В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора …
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8 июня 2018, 01:13
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15 новых избирательных участков откроются в Самарской области
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23 мая 2018, 08:00
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Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области
В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной …
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18 мая 2018, 10:24
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Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров
Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для …
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16 мая 2018, 09:58