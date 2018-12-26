В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня Депутаты Самарской Губернской Думы приняли решение о внесении изменений в "закон о тишине". Теперь у себя дома нельзя будет шуметь с часу до трёх днём. Запрещается громко слушать музыку или смотреть телевизор. Более того, штрафовать будут даже за сигнализацию автомобиля, …