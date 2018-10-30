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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58
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На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона
Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом».
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30 октября 2018, 08:53
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В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор
Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест …
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30 октября 2018, 05:29
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В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии
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30 октября 2018, 05:18
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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом
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30 октября 2018, 02:35
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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«РоссТур» убрали из реестра туроператоров
Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.
Как уже сообщала …
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18 октября 2018, 07:33
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Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы
У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, …
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3 октября 2018, 10:17
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха
В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы …
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22 марта 2018, 02:49
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На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей
В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет …
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16 ноября 2017, 07:04