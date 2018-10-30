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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!

"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! 
30 октября 2018, 08:58
На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». 
 
Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно 
30 октября 2018, 08:53
В блогах: в Самаре

В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор

Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест 
30 октября 2018, 05:29
В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00 в Тольятти из квартиры в больницу была доставлена годовалая девочка с серьезными травмами. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное 
30 октября 2018, 05:18
Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.

Как уже сообщала 
18 октября 2018, 07:33
Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, 
3 октября 2018, 10:17
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы 

22 марта 2018, 02:49
На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет 

16 ноября 2017, 07:04
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