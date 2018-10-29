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Материалы по теме:

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия. Дмитрий Баранов родился в 1970 году в Куйбышеве, в 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". 
29 октября 2018, 10:54
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» питерский «Зенит». На игре присутствовали 27 102 зрителя. Хозяева поля уступили лидеру чемпионата с преимуществом в одно очко, матч завершился со счетом 0:1. 
29 октября 2018, 09:44
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов

Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов

В понедельник, 29 октября, стало известно о новых кадровых рокировках в областном правительстве — сменился глава минздрава.

- С 30 октября 2018 года постановлением Дмитрия Азарова на должность министра здравоохранения назначен Ратманов Михаил Александрович, - сообщил только что департамент информационной 
29 октября 2018, 01:31
В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли 
17 октября 2018, 10:17
В блогах: в Тольятти с диагнозом

В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".

"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на 
11 октября 2018, 05:53
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