29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения или, как его еще называют "мозговой удар", по данным Всемирной организации здравоохранения - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезни системы кровообращения есть как минимум у четверти населения. И если раньше инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, то теперь около трети случаев приходится на 30-40. В России ежегодно фиксируется 45 000 новых инсультов, в Самарской области - 9000.
В Самарской области работают 12 сосудистых центров. Расположены они таким образом, чтобы в случае необходимости пациентов с инсультом успели доставить в кратчайшие сроки. Каждая минута на вес золота - чем раньше начнется лечение, тем больше шансов, что больной потом сможет вернуться к полноценной жизни.
- Существует такое понятие "золотой час" или "период терапевтического окна", он составляет 4,5 часа, в течение которых больному при наличии признаков ишемического инсульта проводится эффективная тромболитическая терапия. Чем быстрее восстановится кровоток, тем меньше пострадает мозг, - рассказала руководитель регионального сосудистого центра больницы им. Середавина, главный внештатный невролог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина.
Сейчас в нашем регионе в сосудистые центры в период терапевтического окна успевают доставить каждого пятого пациента. Даже специалисты скорой помощи ориентированы на то, чтобы при наличии у обратившегося первых признаков инсульта как можно быстрее найти бригаду. Главное, чтобы больной сразу обратился за помощью, а не прилег полежать и подождать, когда все пройдет.
- Если вдруг у вас ослабла рука, нога, появилась ассиметрия лица, нарушилась речь, то знайте - это основные, первые, ранние признаки инсульта. Чем быстрее будет вызвана скорая помощь, тем быстрее больной поступит с сосудистый центр, - говорит руководитель регионального сосудистого центра больницы им. Середавина, главный внештатный невролог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина.
При несвоевременном обращении погибает каждый пятый, около 20% получают инвалидность. Если все сделано вовремя, после грамотной реабилитации из 100 пациентов к полноценной жизни возвращаются около 60-ти. Например, 58-летний мужчина поступил в сосудистый центр месяц назад в тяжелом состоянии. Правда, привезти его успели в первые 4 часа после приступа. Он 10 дней провел в реанимации и поначалу не мог даже стоять - парализованы левая нога и рука, но после нескольких сеансов реабилитации уже начал ходить. Врачи говорят: еще 2 года назад, когда не было такой аппаратуры, пациент мог бы остаться лежачим.
- Это роботизированное устройство РэуГО, которое позволяет восстановить двигательную функцию в руке, но и еще и разработать все суставы: локтевой, плечевой, суставы кисти, что немаловажно. Вот баланс-тренер для восстановления равновесия. И здесь тоже все построено на игре - надо выдержать траекторию движения. Это разработка ученых из самарского медуниверситета. Во время сеанса на пациента надевают очки виртуальной реальности, на ноги - пневмоманжеты, которые стимулируют подошвы, создавая «шагательные» ощущения в стопе, - пояснила Вероника Николаева, врач по лечебной физкультуре регионального сосудистого центра больницы им. Середавина. - Устройство предназначено для восстановления ходьбы у пациентов с поражением периферической ЦНС.
За счет синхронного воздействия на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы активизируются различные группы мышц, а те в свою очередь стимулируют мозговую деятельность. Нейронные связи, разрушенные из-за инсульта, восстанавливаются, и тело «вспоминает», как нужно двигаться.
- Как будто ты идешь сам, ощущение такое - сам шагаешь. Что-то новое приходит у тебя. Нога, а у меня парализация правой стороны, нога не поднимается, а ощущение, как будто сам ходишь — и навык ходьбы начинает восстанавливаться, - рассказал пациент Юрий.
В комнате социально-бытовой адаптации такие пациенты учатся заново открывать кран и пользовать дверным шпингалетом. Обычно из 100 пациентов на своих двоих отсюда выходят 60 человек. При грамотной реабилитации уже через несколько месяцев они могут даже вернуться на работу. Первичное восстановление, которое проводится в самарских сосудистых центрах, бесплатное. Дальнейшее, в специализированных санаториях на территории России, стоит от 150 до 300 тысяч рублей, в зависимости от тяжести состояния пациента. Обычно на это уходит около года. Врачи напоминают, в группе риска подверженных инсульту диабетики и гипертоники, особенно курящие. Таким больным врачи настоятельно рекомендуют контролировать уровень глюкозы в крови и цифры артериального давления. Если последнее поднимается выше 140 на 90 - это уже повод обратиться ко врачу.