В России растет число фрилансеров. По информации аналитического центра НАФИ, только за 2017 год оно увеличилось с 10 до 18%. Среди них наибольшую динамику показывают те, кто работает только в интернете — это 3% от общего числа. Людей, которые там зарабатывают, становится всё больше. Наиболее популярные сферы — инфобизнес, интернет-маркетинг, веб-дизайн, программирование и трейдинг. Их доход начинается с 50 тысяч рублей в месяц.
Владислав Семкив отучился на программиста в Поволжском государственном колледже. Ещё во время обучения он начал работать в ресторанном бизнесе — прошел путь от официанта до открытия своих заведений.
- После этого начал понимать, что мне больше всего в этом нравится, что меня больше всего привлекает. Привлекает меня в этом, как я выяснил, креативность. То, что в общепите ценится идея. После этого я решил, что буду как раз продавать свои идеи в виде рекламы, - рассказал владелец digital agency «POLET CHAYKI» Владислав Семкив.
Так молодой человек решил заняться продвижением самых различных компаний в социальных сетях, и создал своё агентство. Рассказывает, что в зависимости от сезона, зарабатывает от 60 до 200 тысяч рублей в месяц.
- Я ушел туда, потому что в интернете большая аудитория, и там как-то прощё и намного быстрее охватить больше людей, которые могут что-то увидеть, чем в офлайне, - отмечает Владислав Семкив. - Чтобы много людей в определенное время что-то увидели — нужно собирать стадионы, брать микрофон и говорить: «Сейчас я вам дам какую-то информацию — слушайте!». В интернете всё намного проще делается.
И таких интернет-предпринимателей или интернет-фрилансеров как Владислав, становится всё больше. Причина в том, что для работы в онлайне не нужно больших затрат, а доходы могут во много раз превышать труд в офлайне.
- Условно, если ты работаешь в какой-то условной Самаре и зарабатываешь 50 тысяч рублей, то ты идешь работать в агентство, ведешь 4 кампании и зарабатываешь 350, сидя в той же самой Самаре, и никаких проблем в этом нет. 4 кампании — это когда занимаешься поддержкой в диджитале 4 разных проектов, - пояснил директор по развитию «Лайфхакера» Родион Скрябин.
По аналогии с социальными сетями можно зарабатывать на контекстной рекламе — это объявления компаний, которые люди видят, когда вводят запросы в поисковых системах — Яндексе и Гугл. Ещё один способ — SEO-оптимизация сайта, суть ее в том, чтобы вывести web-страницу фирмы как можно выше в поиске и получать бесплатные заказы. Научиться этому при желании может каждый, потому что бесплатных материалов в интернете по всем направлениям — огромное количество.
- Если мы говорим сугубо о Самаре, то наиболее логично будет сделать что-то для той компании, в которой вы сегодня работаете. Даже если это сугубо оффлайн. Сделать её маленький новый сайт, привести первых клиентов из интернета, сделать крутой SMM в социальных сетях и что-то ещё. Это во-первых, даст вам собственную уверенность, и потом позволит использовать как кейс для себя, - считает автор telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин.
Зарабатывать онлайн можно и оставаясь в своей профессии. Достаточно вести свой блог и продавать через него экспертность.
- Это возможно, если вы хороший специалист. Например, вы зооврач, и будете классно рассказывать, как вы лечите животных, как вы их любите, то вы будете получать новых клиентов, они будут приходить к вам через социальные сети — вконтакте, instagram, facebook. Всевозможные варианты, когда люди за счет своей экспертности, за счет своих знаний через интернет привлекают новую аудиторию и с помощью неё зарабатывают, - комментирует генеральный директор интернет-магазина «Skifmusic.ru» Борис Колесников.
- Если ты что-то делаешь хорошо — ты это что-то можешь выполнять и через интернет, в частности. В интернете «наросло» уже более-менее много народу, и если это в принципе продаётся, то у тебя это купят, - уверяет директор рекламного агентства «Маньяко» Кирилл Готовцев.
При этом сейчас время для онлайн-заработков одно из самых подходящих, потому что многие компании активно выходят в интернет, а доля его пользователей в России растет. По данным международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, только к началу этого года она увеличилась на 3 миллиона человек и составила 87 млн.