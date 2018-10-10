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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде

В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде

Жительница Октябрьска задолжала своему ребенку почти 100 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства на нее возбудили уголовное дело, за неисполнение родительских обязанностей эта дама могла лишиться свободы. Оказавшись на посту № 1 в здании мирового суда Октябрьска эта женщина стала 
9 октября 2018, 11:08
Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты

Ушли по собственному: двое руководителей департаментов Самары оставляют посты

В администрации областной столицы кадровые перестановки: свои посты по собственному желанию покинули руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов. 
 
Напомним, что госпожа Галузина стала начальником департамента с февраля 2014 года, а до этого она 
9 октября 2018, 08:36
В Самаре с подрядчика ремонта четвертой очереди набережной пытаются взыскать 13 млн рублей

В Самаре с подрядчика ремонта четвертой очереди набережной пытаются взыскать 13 млн рублей

Департамент градостроительства мэрии Самары подал иск против компании-подрядчика, которая делала ремонт четвертой очереди набережной в районе Ладьи. Причиной стал срыв сроков проведения работ. В иске фигурирует сумма в 13 млн рублей, именно эти деньги чиновники надеются взыскать как неустойку за 

8 октября 2018, 05:28
В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах

В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах

Власти областной столицы готовятся к новому зимнему сезону. Считается, что он начинается с 1 ноября и продолжается до 15 апреля. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, муниципальное предприятие «Благоустройство» будет использовать 276 единиц собственной техники 
8 октября 2018, 02:54
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