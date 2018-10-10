В Самарской области мать-кукушку оштрафовали за мат в суде … Жительница Октябрьска задолжала своему ребенку почти 100 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства на нее возбудили уголовное дело, за неисполнение родительских обязанностей эта дама могла лишиться свободы. Оказавшись на посту № 1 в здании мирового суда Октябрьска эта женщина стала