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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ

Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ

В недалеком будущим школьникам могут разрешить пользоваться Интернетом во время ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала 
26 июня 2019, 11:19
В России может быть снижен порог совершеннолетия

В России может быть снижен порог совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о том, что в стране назревают предпосылки для того, чтобы снизить порог совершеннолетия. По его словам, смысл понятия «молодой человек» за последние 10 лет сильно изменился. За последнее время появилось множество новых способов коммуникаций и 
26 июня 2019, 10:58
Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Среди жителей Сызрани появляется все больше раскрепощенных людей без комплексов - за последние дни на пляжах в вечернее и ночное время заметили несколько человек, которые купались в Волге обнаженными. Например, компания девушек плавала «в чем мать родила» на пляже у 
26 июня 2019, 10:47
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %. 

- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение 
20 июня 2019, 11:28
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

В Самаре завершается подготовка городских пляжей к новому сезону. Его старт собираются дать15 июня. С территорий мест отдыха вывезли послепаводковый мусор - всего 195 кубометров, водолазы очистили дно от опасных предметов. Как сообщили в горадминистрации областной столицы, на пляжи завезли 
6 июня 2019, 04:27
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

26 февраля 2019, 03:43
Кабмин ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов

Кабмин ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов

В 2018 году в Российской Федерации государственный контроль в трудовой сфере станут производить посредством проверочных листов. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.
Согласно постановлению, проверочные листы будут включать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю наиболее существенные требования трудового законодательства.

12 сентября 2017, 02:03
Лагерь

Лагерь "Тихие озера" в Красноярском районе этим летом работать не будет

Там планировали отдохнуть 1394 ребенка. Министерство социально-демографической и семейной политики региона перераспределит школьников по другим базам отдыха. Это стало известно на заседании профильной межведомственной комиссии в правительстве региона. Всего этим летом в Самарской области в лагерях побывают более 25 тысяч 

26 мая 2017, 06:45
Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
Систему контроля можно будет подключить к диспетчерскому пункту, и таким образом появится возможность дистанционно отслеживать состояние человека за 

17 марта 2017, 09:51
Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Государственная дума в качестве финального аккорда успела принять поправки в закон о защите прав предпринимателей. Таким образом, теперь чиновники смогут проводить еще один вид внеплановых проверок. Кроме того, они получат возможность контролировать организации без взаимодействия с их владельцами - наблюдать 

27 июня 2016, 02:59
В блогах: заброшенный лагерь под Самарой

В блогах: заброшенный лагерь под Самарой

Блогер Евгений Синюков побывал в заброшенном пионерском лагере «Спутник», расположенном в лесном массиве у реки Кондурчи. Его строительство началось зимой 1942 года после эвакуации из Воронежа авиационного завода № 18 имени Ворошилова. Несмотря на тяжелое время, нехватку средств и 
28 августа 2015, 09:03
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании детского лагеря

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании детского лагеря

В областной столице возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает региональное ГУ МВД.
Как ранее сообщала «ТЕРРА», в полицию 18 июня в 7:25 поступило сообщение о заминировании детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек».
Прибывшие на 
19 июня 2014, 10:50
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