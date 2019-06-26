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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
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26 июня 2019, 02:07
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В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца
Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка …
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26 июня 2019, 01:53
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ
В недалеком будущим школьникам могут разрешить пользоваться Интернетом во время ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала …
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26 июня 2019, 11:19
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В России может быть снижен порог совершеннолетия
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26 июня 2019, 10:58
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Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты
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26 июня 2019, 10:47
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
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20 июня 2019, 11:28
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
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6 июня 2019, 04:27
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
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20 мая 2019, 02:25
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На въездах в Самару установят дорожные весы
На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй …
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26 февраля 2019, 03:43
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Кабмин ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов
В 2018 году в Российской Федерации государственный контроль в трудовой сфере станут производить посредством проверочных листов. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.
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12 сентября 2017, 02:03
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Лагерь "Тихие озера" в Красноярском районе этим летом работать не будет
Там планировали отдохнуть 1394 ребенка. Министерство социально-демографической и семейной политики региона перераспределит школьников по другим базам отдыха. Это стало известно на заседании профильной межведомственной комиссии в правительстве региона. Всего этим летом в Самарской области в лагерях побывают более 25 тысяч …
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26 мая 2017, 06:45
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Для таксистов в России введут систему контроля усталости
Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
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17 марта 2017, 09:51
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Российских предпринимателей ждут контрольные закупки
Государственная дума в качестве финального аккорда успела принять поправки в закон о защите прав предпринимателей. Таким образом, теперь чиновники смогут проводить еще один вид внеплановых проверок. Кроме того, они получат возможность контролировать организации без взаимодействия с их владельцами - наблюдать …
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27 июня 2016, 02:59
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В блогах: заброшенный лагерь под Самарой
Блогер Евгений Синюков побывал в заброшенном пионерском лагере «Спутник», расположенном в лесном массиве у реки Кондурчи. Его строительство началось зимой 1942 года после эвакуации из Воронежа авиационного завода № 18 имени Ворошилова. Несмотря на тяжелое время, нехватку средств и …
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28 августа 2015, 09:03
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании детского лагеря
В областной столице возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает региональное ГУ МВД.
Как ранее сообщала «ТЕРРА», в полицию 18 июня в 7:25 поступило сообщение о заминировании детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек».
Прибывшие на …
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19 июня 2014, 10:50
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