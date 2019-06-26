Лагерь "Тихие озера" в Красноярском районе этим летом работать не будет Там планировали отдохнуть 1394 ребенка. Министерство социально-демографической и семейной политики региона перераспределит школьников по другим базам отдыха. Это стало известно на заседании профильной межведомственной комиссии в правительстве региона. Всего этим летом в Самарской области в лагерях побывают более 25 тысяч …