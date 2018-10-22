|
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей
|
22 октября 2018, 05:35
|
В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда
|
22 октября 2018, 04:38
|
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
|
22 октября 2018, 02:39
|
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов
|
22 октября 2018, 02:16
|
На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
|
22 октября 2018, 12:43
|
Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
|
22 октября 2018, 12:16
|
С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей
Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже …
|
20 октября 2018, 09:15
|
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%
|
18 октября 2018, 09:27