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Материалы по теме:

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В областной столице задержали подозреваемого в убийстве. Тело жертвы - 41-летнего уроженца Казахстана нашли 12 октября в пассажирском вагоне на шестом пути Северного парка железнодорожной станции Самара. Вагон находился на отстое.

На месте событий работали специалисты, было назначено несколько 
22 октября 2018, 04:38
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали 
22 октября 2018, 02:16
На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

Динамика реальных доходов россиян, по данным Росстата, второй месяц подряд отрицательная. С августа по октябрь они в совокупности упали почти на 3%. Основной фактор, обедняющий граждан - усилившаяся инфляция, которую провоцирует слабеющий рубль. 
 
- Очень много валют развивающихся рынков подешевело 
18 октября 2018, 09:27
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