Банк России создаст в ПФО и других округах подразделения по борьбе с финансовыми пирамидами Центробанк инициировал образование в федеральных округах структур по противодействию финансовым пирамидам. Об этом сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на представителей ЦБ.

Новые подразделения дадут возможность более оперативно и профессионально выявлять пирамиды и прочие аналогичные структуры на самых ранних стадиях …