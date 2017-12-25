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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

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Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления 

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Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения

Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения

С середины 2017 года жители нашей страны постепенно отходят от сберегательной модели поведения. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на информацию ЦБ.
Давая оценку данной тенденции, в регуляторе отметили, что «это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, 

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Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
Спустя 40-50 лет они вновь на студенческой скамье. Самарцы "серебряного возраста" пришли в экономический университет, чтобы повысить уровень своей финансовой 

31 октября 2017, 02:04
В Самаре стартует проект по финансовой грамотности для старшего поколения

В Самаре стартует проект по финансовой грамотности для старшего поколения

30 октября в Самарском государственном экономическом университете состоится первая лекция образовательного курса Банка России для пожилых граждан «Прививаем финансовую культуру». 
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

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На втором месте по «популярности» у злоумышленников стоит купюра в 1000 рублей. Вместе с тем,  специалисты обнаружили 

24 октября 2017, 05:06
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В процессе презентации будет рассказано о 

11 октября 2017, 08:27
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