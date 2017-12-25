Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение 12 октября и в первую очередь отправлены в Севастополь и Владивосток, символы которых есть на купюрах. А также Москву, Хабаровск и Симферополь. Массовый же выпуск начался в декабре, и купюры будут постепенно появляться по всей стране.
«Введение в обращение любой купюры нового номинала в любой стране предъявляет определенные требования к участникам рынка: это настройки и адаптация кассового оборудования и банкоматов, что, естественно, занимает время, и что мы сейчас делаем непосредственно у нас в Самарской области», - прокомментировал заместитель управляющего отделением Самара Сергей Леонтьев.
Тираж новых купюр не ограничен, и Банк России предупреждает, что приобретать их по цене выше номинала нет смысла. Новые купюры хорошо защищены от подделки. Помимо уже существующих меняющих цвет цифр, микроэлементов, водяных знаков и голографической нити, добавились еще несколько деталей.
Татьяна Свергун рассказала об одной из них: «Мы уже видели краску, изменяющую цвет. На банкноте номиналом 2000 она выполнена в совершенно новом исполнении. Мы видим стилизованное изображение моста на фоне восходящего солнца. И поверх солнца при изменении угла падения света мы можем видеть, как изменяется цветное радужное кольцо».
Точной даты введения банкнот в массовый оборот пока нет, ведется тестирование счетной техники, но как утверждают эксперты, в первой половине 2018 любой житель области сможет расплатиться новыми купюрами.
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