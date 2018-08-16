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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца
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16 августа 2018, 12:29
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В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт
Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников …
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16 августа 2018, 11:51
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
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16 августа 2018, 10:04
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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
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11 апреля 2018, 01:41
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?
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10 января 2018, 02:36
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Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой
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6 октября 2017, 12:15
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Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян
Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
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3 октября 2017, 02:05
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Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег
Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
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10 августа 2017, 02:08
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Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился
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10 мая 2017, 06:35