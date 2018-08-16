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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Полицейские из Тольятти узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов. Мужчину задержали на остановке, во время досмотра у него нашли шесть патронов калибра 7,62 мм, которые используются в нарезном оружии. По информации силовиков, 33-летнимй 
16 августа 2018, 12:29
В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников 
16 августа 2018, 11:51
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Пока основное население страны отдыхало, на финансовых биржах кипела работа. За последние 6 дней рубль умеренно укрепился к основным валютам. Наиболее ликвидная пара доллар - рубль снизилась на 1%, до отметки 57 рублей за доллар. Давление на рубль, связанное с 

10 января 2018, 02:36
Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой

Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой

Совокупный объем иностранной валюты в наличных средствах у отечественных компаний и физлиц стал рекордным за всю историю. Речь идет о $54,5 млрд, информируют «Известия».
Эта цифра была зафиксирована летом, превысив аналогичный показатель 2014−2015 гг. «Таким образом, объем наличной валюты в 

6 октября 2017, 12:15
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском 

10 августа 2017, 02:08
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
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