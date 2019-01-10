На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …