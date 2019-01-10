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В Тольятти пропал 16-летний подросток

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10 января 2019, 07:50
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка 

10 января 2019, 02:50
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

В Самаре вынесли приговор по делу о краже в семье. Ранее в полицию обратился житель областной столицы. Он рассказал, что у него пропали деньги с банковской карты. Оказалось, что мужчина забыл дома телефон и ушел по делам без него. Когда 
10 января 2019, 12:34
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня

В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня

Депутаты Самарской Губернской Думы приняли решение о внесении изменений в "закон о тишине". Теперь у себя дома нельзя будет шуметь с часу до трёх днём. Запрещается громко слушать музыку или смотреть телевизор. Более того, штрафовать будут даже за сигнализацию автомобиля, 

25 декабря 2018, 05:50
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 

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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

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Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
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Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Как свидетельствует статистика, острота «квартирного вопроса» в России постепенно уменьшается. Во-первых, более 85% семей имеют собственное жилье и проживают в нем. Во-вторых, объемы строительства даже на фоне кризиса продолжают оставаться на рекордных уровнях, и в год на одного человека в 
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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
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