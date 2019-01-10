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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
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10 января 2019, 05:25
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В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
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10 января 2019, 05:19
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Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
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10 января 2019, 05:02
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Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
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10 января 2019, 04:42
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Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей
Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка …
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10 января 2019, 02:50
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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца
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10 января 2019, 12:34
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня
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25 декабря 2018, 05:50
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках
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19 декабря 2018, 01:28
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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
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3 декабря 2018, 04:52
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Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян
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27 ноября 2018, 10:17
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Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России
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16 ноября 2018, 10:15
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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
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7 ноября 2018, 07:27