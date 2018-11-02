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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от 
16 марта 2017, 10:19
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