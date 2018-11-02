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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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Самарским медикам купят новые машины
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22 августа 2017, 10:05
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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от …
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16 марта 2017, 10:19