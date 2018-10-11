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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень 
11 октября 2018, 09:20
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
 
- Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал 
11 октября 2018, 08:03
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию 

28 сентября 2018, 11:12
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
Цены на вторичное жилье падают

Цены на вторичное жилье падают

В Самаре стали продавать меньше квартир. Число выставленных на продажу единиц жилья упало сразу на треть - с 7700 до 5300 штук. По сравнению с июлем средняя удельная цена квадратного метра на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - 

24 сентября 2018, 03:10
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Сегодня Совет директоров Центрального банка России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,5% годовых. Это должно стабилизировать российский рынок и отечественную валюту. Также мегарегулятор сообщил об усилении инфляционных рисков. Прогнозируется, что в 2019-ом годовая 
14 сентября 2018, 10:15
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
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