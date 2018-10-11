|
Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию
|
11 октября 2018, 10:01
|
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»
Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень …
|
11 октября 2018, 09:20
|
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
|
11 октября 2018, 08:56
|
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару
|
11 октября 2018, 08:03
|
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
|
3 октября 2018, 02:31
|
Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках
28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию …
|
28 сентября 2018, 11:12
|
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
|
25 сентября 2018, 02:26
|
Цены на вторичное жилье падают
|
24 сентября 2018, 03:10
|
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
|
18 сентября 2018, 10:25
|
Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки
|
14 сентября 2018, 10:15
|
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
|
11 сентября 2018, 11:11