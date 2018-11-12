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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"
Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает …
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12 ноября 2018, 07:41
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В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
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12 ноября 2018, 07:09
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Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре
Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
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30 октября 2018, 09:02
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Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия. Дмитрий Баранов родился в 1970 году в Куйбышеве, в 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". …
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29 октября 2018, 10:54
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Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает сайт ГК. Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия.
Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский …
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28 октября 2018, 01:32
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Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели
Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет. А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
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18 октября 2018, 09:38
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В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»
В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и …
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17 октября 2018, 09:24
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12