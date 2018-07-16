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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
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26 декабря 2017, 09:42
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Госдума упростила регистрацию брака в интернете
Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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8 декабря 2017, 02:15
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Toyota заподозрили в выпуске автомобилей из бракованного металла
Руководство корпорации Toyota начало внутреннее расследование после заявления японской компании Kobe Steel о выявленных поставках дефектного металла, параметры которого не соответствуют требуемым показателям. Речь идет, в частности, об алюминии и меди, которые могли попасть на конвейер.
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10 октября 2017, 05:05
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Самарский СПИД-центр хочет узаконить свою реконструкцию
Самарский областной СПИД-центр пытается в арбитражном суде узаконить реконструкцию зданий больничного комплекса, расположенного на Ново-Садовой. Как следует из материалов дела, в 2013 году областное правительство передало эти строения в пользование медучреждению. Медики провели масштабный ремонт и в 2016 году попросили …
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4 мая 2017, 08:10
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Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области
Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.
Препараты, по мнению активистов, поставлялись …
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14 июля 2015, 04:43
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Самарский СПИД-центр увеличил долю закупки российских препаратов до 65%
Самарский центр по профилактике и борьбе со СПИД увеличил долю закупки отечественный препаратов. В непростых экономических реалиях руководство учреждения сделало ставку на импортозамещение.
Самарский СПИД-центр еще 3 года назад закупал всего 10% антиретровирусных препаратов российского производства. Остальная часть поступала …
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11 июня 2015, 10:16
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Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали
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4 июня 2015, 09:57