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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Toyota заподозрили в выпуске автомобилей из бракованного металла

Toyota заподозрили в выпуске автомобилей из бракованного металла

Руководство корпорации Toyota начало внутреннее расследование после заявления японской компании Kobe Steel о выявленных поставках дефектного металла, параметры которого не соответствуют требуемым показателям. Речь идет, в частности, об алюминии и меди, которые могли попасть на конвейер.
По сообщениям информагентств, металлургическая 

10 октября 2017, 05:05
Самарский СПИД-центр хочет узаконить свою реконструкцию

Самарский СПИД-центр хочет узаконить свою реконструкцию

Самарский областной СПИД-центр пытается в арбитражном суде узаконить реконструкцию зданий больничного комплекса, расположенного на Ново-Садовой. Как следует из материалов дела, в 2013 году областное правительство передало эти строения в пользование медучреждению. Медики провели масштабный ремонт и в 2016 году попросили 

4 мая 2017, 08:10
Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.

Препараты, по мнению активистов, поставлялись 
14 июля 2015, 04:43
Самарский СПИД-центр увеличил долю закупки российских препаратов до 65%

Самарский СПИД-центр увеличил долю закупки российских препаратов до 65%

Самарский центр по профилактике и борьбе со СПИД увеличил долю закупки отечественный препаратов. В непростых экономических реалиях руководство учреждения сделало ставку на импортозамещение.

Самарский СПИД-центр еще 3 года назад закупал всего 10% антиретровирусных препаратов российского производства. Остальная часть поступала 
11 июня 2015, 10:16
Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали

Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали

Главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алексей Спирин рассказал об угрозах, которые поступили в его адрес. Это случилось 24 апреля утром, когда мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу.

«Утром у подъезда меня 
4 июня 2015, 09:57
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