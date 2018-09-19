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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

В Самаре 73 детские площадки находятся  в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей 
19 сентября 2018, 12:05
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно под Сызранью произошло ЧП. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели грудная клетка, 
18 сентября 2018, 01:33
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
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