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73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей
В Самаре 73 детские площадки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей …
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19 сентября 2018, 12:05
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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41
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В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей
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13 сентября 2018, 09:55
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Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе
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9 сентября 2018, 03:23
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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55