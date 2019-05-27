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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновникам и бизнесменам так и не удалось прийти к общему решению по дальнейшей судьбе «Клиники сердца», которую в 2014 году начал возводить в Самаре Сергей Шатило. На данный момент строительство заморожено, а меморандум о государственно-частном партнерстве расторгают через суд. Кроме 
17 мая 2019, 12:14
В «Волжанке» проводится эпидемиологическое расследование

В «Волжанке» проводится эпидемиологическое расследование

Новые подробности ЧП в самарском санатории «Волжанка», где отдыхал восьмилетний мальчик, который сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с неуточненным диагнозом. В этот вторник городская администрация распространила информацию о том, что эта смена в санатории уже закрыта, дети 
9 апреля 2019, 09:12
В Самаре фельдшер якобы появлялся на работе подшофе и отчитывал коллег

В Самаре фельдшер якобы появлялся на работе подшофе и отчитывал коллег

В столице 63-го региона разгорается новый скандал: в Самарской области «сдали» начальству старшего фельдшера «скорой помощи» и парня уволили после анонимного доноса. Поведение медработника записали на видео и выложили в паблике mash под названием «В Самаре пьяный фельдшер устроил 
4 апреля 2019, 09:47
Двух самарцев с открытой формой туберкулеза отправят лечиться принудительно

Двух самарцев с открытой формой туберкулеза отправят лечиться принудительно

Горожане не захотели «ложиться» в больницу добровольно. Мужчины без зазрения совести свободно передвигались по общественным местам Самары, ездили в маршрутках, ходили в магазины, тем самым создавая реальную угрозу причинения вреда здоровью окружающих. Представителям прокуратуры пришлось обратиться в суд.

Дело рассматривали в 

23 марта 2019, 04:28
В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон

В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Как утверждают медики, в большинстве регионов страны уже несколько недель невозможно его приобрести. Лекарство назначается при аритмии сердца и борется с так называемым синдромом внезапной смерти. Таким образом, дефицит амиодарона 
20 марта 2019, 09:21
В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области завершается сезон простуд: за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 22 %. С 4 по 10 марта ими заразились 9427 человек, из них 3942 жителя областной столицы. По сравнению с результатами прошлой недели заболеваемость 
14 марта 2019, 08:55
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, 
17 октября 2018, 09:46
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже 
27 апреля 2018, 12:03
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