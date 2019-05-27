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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»
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17 мая 2019, 12:14
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В «Волжанке» проводится эпидемиологическое расследование
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9 апреля 2019, 09:12
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В Самаре фельдшер якобы появлялся на работе подшофе и отчитывал коллег
В столице 63-го региона разгорается новый скандал: в Самарской области «сдали» начальству старшего фельдшера «скорой помощи» и парня уволили после анонимного доноса. Поведение медработника записали на видео и выложили в паблике mash под названием «В Самаре пьяный фельдшер устроил …
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4 апреля 2019, 09:47
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Двух самарцев с открытой формой туберкулеза отправят лечиться принудительно
Горожане не захотели «ложиться» в больницу добровольно. Мужчины без зазрения совести свободно передвигались по общественным местам Самары, ездили в маршрутках, ходили в магазины, тем самым создавая реальную угрозу причинения вреда здоровью окружающих. Представителям прокуратуры пришлось обратиться в суд.
Дело рассматривали в …
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23 марта 2019, 04:28
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В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон
В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Как утверждают медики, в большинстве регионов страны уже несколько недель невозможно его приобрести. Лекарство назначается при аритмии сердца и борется с так называемым синдромом внезапной смерти. Таким образом, дефицит амиодарона …
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20 марта 2019, 09:21
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В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%
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14 марта 2019, 08:55
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ
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17 октября 2018, 09:46
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В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом
Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля …
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16 октября 2018, 11:04
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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