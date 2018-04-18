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Где взять пропуск для проезда по перекрытым улицам ЧМ-2018 в Самаре
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18 апреля 2018, 10:34
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Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
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17 апреля 2018, 03:51
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Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!
В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат …
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17 апреля 2018, 02:32
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На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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17 апреля 2018, 01:10
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1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
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19 марта 2018, 05:37
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За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
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15 марта 2018, 01:39
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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
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2 марта 2018, 10:54
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Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях
Силовики задержали жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина регулярно занимался тем, что размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение людей других рас и национальностей. Его преступная жизнь началась в …
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14 февраля 2018, 08:42
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В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»
Как пишет сегодня РБК, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» (альтернативное название — «Барыги»), которые проводят …
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10 января 2018, 11:36
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Юрий Чайка назначил новых прокуроров в Тольятти и трех районах Самарской области
Генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказы о назначениях новых прокуроров на ближайшие пять лет. В Самарской области новые руководители надзорных ведомств появились в четырех муниципалитетах.
Прокуратуру Комсомольского района Тольятти возглавил Ярослав Смирнов, ранее занимавший пост зампрокурора Автограда.
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17 февраля 2016, 02:54
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Генпрокуратура России проверит Windows 10
С просьбой о проведении проверки к главе надзорного ведомства Юрию Чайке обратились депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, программное обеспечение компании Microsоft нарушает российское законодательство о персональных данных. В частности, Windows 10 сохраняет историю посещенных пользователем web-страниц, пароли к сайтам, названия …
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11 августа 2015, 01:37
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Экс-прокурор Сызрани займется вопросами Крыма в Генпрокуратуре РФ?
Уроженка Самарской области Галина Токарева, до недавнего времени занимавшая должность заместителя прокурора Саратовской области, переведена на службу в Генеральную прокуратуру РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе саратовского надзорного ведомства. По данным местных СМИ, она назначена советником генпрокурора Юрия Чайки по …
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25 июня 2014, 02:21