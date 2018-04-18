3
00
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  888       888                      888       888                
  Y88b d88P   888   o   888                      888       888                
   Y88o88P    888  d8b  888                      888       888                
    Y888P     888 d888b 888  .d8888b   .d8888b   88888b.   88888b.   .d8888b  
     888      888d88888b888  88K       88K       888 "88b  888 "88b  88K      
     888      88888P Y88888  "Y8888b.  "Y8888b.  888  888  888  888  "Y8888b. 
     888      8888P   Y8888       X88       X88  888  888  888  888       X88 
     888      888P     Y888   88888P'   88888P'  888  888  888  888   88888P'
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Где взять пропуск для проезда по перекрытым улицам ЧМ-2018 в Самаре

Где взять пропуск для проезда по перекрытым улицам ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени  спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат 

17 апреля 2018, 02:32
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях

Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях

Силовики задержали жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина регулярно занимался тем, что размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение людей других рас и национальностей. Его преступная жизнь началась в 

14 февраля 2018, 08:42
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»

Как пишет сегодня РБК, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» (альтернативное название — «Барыги»), которые проводят 
10 января 2018, 11:36
Юрий Чайка назначил новых прокуроров в Тольятти и трех районах Самарской области

Юрий Чайка назначил новых прокуроров в Тольятти и трех районах Самарской области

Генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказы о назначениях новых прокуроров на ближайшие пять лет. В Самарской области новые руководители надзорных ведомств появились в четырех муниципалитетах.

Прокуратуру Комсомольского района Тольятти возглавил Ярослав Смирнов, ранее занимавший пост зампрокурора Автограда.
17 февраля 2016, 02:54
Генпрокуратура России проверит Windows 10

Генпрокуратура России проверит Windows 10

С просьбой о проведении проверки к главе надзорного ведомства Юрию Чайке обратились депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, программное обеспечение компании Microsоft нарушает российское законодательство о персональных данных. В частности, Windows 10 сохраняет историю посещенных пользователем web-страниц, пароли к сайтам, названия 
11 августа 2015, 01:37
Экс-прокурор Сызрани займется вопросами Крыма в Генпрокуратуре РФ?

Экс-прокурор Сызрани займется вопросами Крыма в Генпрокуратуре РФ?

Уроженка Самарской области Галина Токарева, до недавнего времени занимавшая должность заместителя прокурора Саратовской области, переведена на службу в Генеральную прокуратуру РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе саратовского надзорного ведомства. По данным местных СМИ, она назначена советником генпрокурора Юрия Чайки по 

25 июня 2014, 02:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх