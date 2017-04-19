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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

Находку обследовали  специалисты. По их 
14 апреля 2017, 02:18
В Тольятти оцепили два жилых дома

В Тольятти оцепили два жилых дома

Во вторник, 11 апреля, экстренные службы Тольятти оцепили два жилых дома. По данным полицейских, сообщения поступили не одновременно. Оба дома находятся в Автозаводском районе, но по разным адресам.

В подъездах домов были обнаружены подозрительные предметы.  Прилегающую территорию оцепили. На 
11 апреля 2017, 01:55
В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В пятницу, 7 апреля, в Самаре из здания главпочтамта на улице Ленинградской эвакуировали людей. В помещении обнаружили подозрительный предмет – бесхозный пакет. Сообщение поступило в полицию в 11:25.

На улицу вывели около ста человек. Помещение обследовали с помощью специальных 
7 апреля 2017, 01:16
В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В ночь на 4 апреля в Промышленном районе Самары произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Сообщение поступило в МЧС около четырех часов утра. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Каховской. Горел лестничный пролет между этажами. К месту ЧП направили 

5 апреля 2017, 09:43
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