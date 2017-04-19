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Из Тольятти пришло штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 04:00
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Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки
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19 апреля 2017, 03:07
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Тольятти занесло снегом
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19 апреля 2017, 10:20
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Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
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18 апреля 2017, 05:46
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Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
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18 апреля 2017, 02:53
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Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет
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14 апреля 2017, 02:18
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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей
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7 апреля 2017, 01:16
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43