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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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Вырастет цена проезда в электричках по Самаре
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14 июня 2018, 12:21
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Проезд на электричках подорожает в Самарской области
В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 …
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9 июня 2018, 09:28
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Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
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23 марта 2018, 04:32
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С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок …
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30 января 2018, 10:08