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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
Проезд на электричках подорожает в Самарской области

Проезд на электричках подорожает в Самарской области

В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.

Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.

Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 

9 июня 2018, 09:28
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

В самарском микрорайоне «Кошелев парк» меняется расписание автобусных рейсов до станции «Смышляевка», где пассажиры пересаживаются на электропоезд. Об этом сообщила Самарская пригородная 
23 марта 2018, 04:32
С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок 

30 января 2018, 10:08
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