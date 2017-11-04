Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз самарцы толкают троллейбус , снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на … Видео, как, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на