|
Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП
|
3 ноября 2017, 01:55
|
В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи
|
2 ноября 2017, 01:56
|
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера
|
2 ноября 2017, 01:17
|
Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы
|
2 ноября 2017, 01:02
|
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
|
25 октября 2017, 11:11
|
В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото
|
23 октября 2017, 10:26
|
Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»
Блогер Алексей Перезнатнов решил прокатиться на одном из новых трёхсекционных трамваев, которые недавно поступили в Самару. "Оценю инновацию на тройку по пятибалльной системе, - пишет автор. - Основные претензии следующие. Шумный (хотя, конечно, этот показатель больше от состояния путей …
|
20 октября 2017, 10:40
|
В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись "Антон Буслов" с самарского трамвая
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" прокомментировало в "Живом Журнале" сообщение очевидцев, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона № 928 имя Антона Буслова. "Уважаемые самарцы! Сообщаем вам, что трамвайный вагон модели УКВЗ 71-623 инвентарный …
|
13 октября 2017, 09:41
|
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
|
26 апреля 2017, 05:56
|
Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз
Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на …
|
15 ноября 2016, 04:25
|
В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира
|
23 сентября 2016, 03:44
|
В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами
Накануне в Самаре было совершено нападение на троллейбус. Кто-то бросил камень в стекло, сообщает портал samru.
Общественный транспорт подвергся атаке неизвестных злоумышленников 4 сентября на улице Стара-Загора в районе перекрестка с Ново-Вокзальной. Троллейбус №13 следовал в направлении улицы Воронежской.
Одно из окон …
|
5 сентября 2016, 11:56