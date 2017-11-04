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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП

Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП

В четверг, 2 ноября, под Самарой на территории Волжского района произошло ДТП, в котором пострадали дети. Автомобиль Ford Focus врезался в «КамАЗ».
По данным полиции, иномарка двигалась в сторону поселка Алексеевка. За рулем находился 42-летний мужчина.

По предварительной версии 
3 ноября 2017, 01:55
В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре в два раза увеличилось количество ДТП с участием машин скорой помощи. Как правило, это происходит из-за того, что автомобилисты не пропускают спецтранспорт, который движется с проблесковыми маячками и сиреной.

Услышав звук сирены и увидев проблесковые маячки, каждый 
2 ноября 2017, 01:56
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы

Под Самарой «Приора» разбилась об стелу, есть жертвы

В четверг, 2 ноября, рано утром на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Около восьми часов утра в стелу Клявлинского района на 1160 километре федеральной трассы врезался автомобиль «Лада Приора». Есть жертвы. Водитель и пассажир погибли на 

2 ноября 2017, 01:02
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

Утром в понедельник, 23 октября, в Самаре сошел с рельсов трамвай №21. Инцидент произошел на улице Ташкентской, трамвай двигался в направлении Демократической и уже пересек Московское шоссе, когда задний вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение уже восстановлено. В причинах 
23 октября 2017, 10:26
Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

Блогер Алексей Перезнатнов решил прокатиться на одном из новых трёхсекционных трамваев, которые недавно поступили в Самару. "Оценю инновацию на тройку по пятибалльной системе, - пишет автор. - Основные претензии следующие. Шумный (хотя, конечно, этот показатель больше от состояния путей 
20 октября 2017, 10:40
В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись

В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись "Антон Буслов" с самарского трамвая

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" прокомментировало в "Живом Журнале" сообщение очевидцев, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона № 928 имя Антона Буслова. "Уважаемые самарцы! Сообщаем вам, что трамвайный вагон модели УКВЗ 71-623 инвентарный 
13 октября 2017, 09:41
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на 
15 ноября 2016, 04:25
В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

Сегодня, 23 сентября, в Центральном районе Тольятти троллейбус сбил насмерть мужчину. ДТП произошло утром на улице Мира, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общественным транспортом управлял 53-летний водитель. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя до зебры 
23 сентября 2016, 03:44
В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

Накануне в Самаре было совершено нападение на троллейбус. Кто-то бросил камень в стекло, сообщает портал samru.

Общественный транспорт подвергся атаке неизвестных злоумышленников 4 сентября на улице Стара-Загора в районе перекрестка с Ново-Вокзальной. Троллейбус №13 следовал в направлении улицы Воронежской.

Одно из окон 

5 сентября 2016, 11:56
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