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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Как отмечается, постановку БПЛА на учет будет вести предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное 

5 июля 2017, 05:22
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один 

21 июня 2017, 09:12
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
Как отмечается, скорость полета была порядка 180 км/ч, расстояние – 10 километров. Представители 

16 июня 2017, 12:16
Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».

Как уже сообщала 

14 июня 2017, 04:14
Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники

Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники

На предприятия оборонно-промышленного комплекса может вернуться конверсия. Госкорпорация «Ростех» и Внешэкономбанк заявили о планах по созданию совместной компании, целью которой станет вовлечение заводов ВПК в процесс выпуска гражданской продукции. По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий отрасли есть 

30 мая 2017, 05:09
«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 

30 мая 2017, 10:18
В Самаре появится 10 розеток для зарядки электромобилей

В Самаре появится 10 розеток для зарядки электромобилей

В 2017 году в Самаре должны появиться первые зарядные станции для электромобилей. Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей, сообщили в компании «МРСК Волги».

Всего в этом году планируют запустить пять электрозаправок. Они будут представлять собой панели 

10 апреля 2017, 01:58
В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2016 года на российском рынке было продано 9 электромобилей, что на 29% превышает прошлогодние показатели. Однако в годовом выражении рынок электрокаров в России продолжает падать. За 11 месяцев 2016 года количество проданных экземпляров уменьшилось на 

16 декабря 2016, 11:23
Honda выпустит новые электрокары и гибриды к 2020 году

Honda выпустит новые электрокары и гибриды к 2020 году

Стало известно, что японский концерн Honda к 2020 году расширит свой модельный ряд гибридами и электромобилями, которые будут основаны на компактных моделях марки.
Глава европейского отдела маркетинга и продаж Honda Жан-Марк Штренг отметил, что компании приходится искать новые пути развития на фоне 

14 декабря 2016, 03:57
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