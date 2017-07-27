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В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов
До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
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19 июля 2017, 03:25
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Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников
С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
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5 июля 2017, 05:22
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АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов
Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.
«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой …
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5 июля 2017, 08:00
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Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi
Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один …
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21 июня 2017, 09:12
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Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать
В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
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16 июня 2017, 05:19
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Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных
Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
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16 июня 2017, 12:16
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Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей
Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».
Как уже сообщала …
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14 июня 2017, 04:14
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Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники
На предприятия оборонно-промышленного комплекса может вернуться конверсия. Госкорпорация «Ростех» и Внешэкономбанк заявили о планах по созданию совместной компании, целью которой станет вовлечение заводов ВПК в процесс выпуска гражданской продукции. По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий отрасли есть …
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30 мая 2017, 05:09
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«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов
Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 …
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30 мая 2017, 10:18
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В Самаре появится 10 розеток для зарядки электромобилей
В 2017 году в Самаре должны появиться первые зарядные станции для электромобилей. Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей, сообщили в компании «МРСК Волги».
Всего в этом году планируют запустить пять электрозаправок. Они будут представлять собой панели …
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10 апреля 2017, 01:58
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В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%
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16 декабря 2016, 11:23
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Honda выпустит новые электрокары и гибриды к 2020 году
Стало известно, что японский концерн Honda к 2020 году расширит свой модельный ряд гибридами и электромобилями, которые будут основаны на компактных моделях марки.
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14 декабря 2016, 03:57