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Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину, которая стала новым главой Самары. Она вступила в должность во вторник, 26 декабря. И стала первой женщиной, получившей кресло самарского мэра. Напомним, до этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары. Она заявила, что …
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26 декабря 2017, 03:40
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В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной
Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с …
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26 декабря 2017, 01:21
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Новый глава Самары станет известен сегодня
Сегодня, 26 декабря, депутаты Самарской городской думы должны утвердить нового главу Самары. Конкурсной комиссией из 46 претендентов определены трое лучших кандидатов, из которых народные избранники и выберут нового сити-менеджера. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации …
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26 декабря 2017, 11:03
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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
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21 декабря 2017, 04:12
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35