Прокуратура: самарскую школу №81 отремонтировали с серьезными нарушениями



Выяснилось, что при ремонте, который выполняло ООО «СК Мосстрой», были допущены многочисленные нарушения строительных норм и правил. Однако стороны («Мосстрой» и … Прокуратура Ленинского района Самары осуществила проверку ремонта здания средней школы №81 в Самаре, сообщает сайт областного надзорного ведомства Выяснилось, что при ремонте, который выполняло ООО «СК Мосстрой», были допущены многочисленные нарушения строительных норм и правил. Однако стороны («Мосстрой» и