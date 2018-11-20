Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с массовым отравлением учеников школы №81. По ее словам, сейчас идет проверка как в самом учебном заведении, так и на предприятии, которое его обслуживало.
«Кроме того, мной дано поручение провести комплексную проверку всей системы организации питания в школах города. Безусловно, все выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, а виновные – наказаны», - подчеркнула Елена Лапушкина.
Напомним, образовательный процесс в школе №81 был приостановлен 16 ноября после того, как у 14 детей и одного взрослого была обнаружена острая кишечная инфекция. На время карантина школьников перевели на дистанционную форму обучения.
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