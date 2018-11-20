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Прокуратура: самарскую школу №81 отремонтировали с серьезными нарушениями

Прокуратура: самарскую школу №81 отремонтировали с серьезными нарушениями

Прокуратура Ленинского района Самары осуществила проверку ремонта здания средней школы №81 в Самаре, сообщает сайт областного надзорного ведомства.
 
Выяснилось, что при ремонте, который выполняло ООО «СК Мосстрой», были допущены многочисленные нарушения строительных норм и правил. Однако стороны («Мосстрой» и 
13 апреля 2016, 11:01
В Самаре школа №81 открылась 1 сентября после 4-летнего капремонта

В Самаре школа №81 открылась 1 сентября после 4-летнего капремонта

В День знаний, 1 сентября, самарская школа №81 открыла свои двери для учеников после четырехлетнего ремонта. Образовательное учреждение начало свою работу в 1936 году. В годы Великой Отечественной войны в здании школы жили эвакуированные в Куйбышев артисты Большого театра. В 
2 сентября 2015, 10:32
В Самаре на ремонт школы №81 выделят 175 млн рублей

В Самаре на ремонт школы №81 выделят 175 млн рублей

Мэрия Самары объявила конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту школы №81, расположенной на улице Самарской. Цена контракта - 175 млн рублей, средства поступят из городского бюджета.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, исполнителю предстоит решить сложнейшую инженерно-техническую задачу - усилить 

27 мая 2014, 03:58
Капремонт самарской школы №81 планируют начать летом

Капремонт самарской школы №81 планируют начать летом

Школу №81 построили в 1936 году. Замдиректора Нина Галдина отработала здесь более 30 лет. Рассказывает, что капитального ремонта не проводилось ни разу. Трещины по стенам здания пошли еще в конце 1980-х.

Нина Галдина, заместитель директора МОУ школы №81 г.о. Самара:
16 мая 2014, 03:55
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