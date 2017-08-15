Фотовыставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась в самарском Доме журналиста. В экспозицию вошло 40 работ Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина. Авторы представили кадры, отснятые за последний год - самый активный период подготовки Самары к мировому футбольному первенству. На фотографиях зафиксированы интересные моменты, связанные с грядущим мундиалем. Это яркие кадры футбольных матчей, эмоции болельщиков, вид на строящийся стадион «Самара Арена» с высоты птичьего полета. Выставка «Большой футбол на Волге» - часть большого проекта Союза журналистов, в который также входят творческий конкурс для школьников, серия образовательных мастер-классов по фотографии для студентов, пресс-тур для представителей муниципальных СМИ. Посмотреть на фотоработы можно вплоть до 5 сентября.
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«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров
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14 августа 2017, 08:06
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«Крылья Советов» вышли на первое место ФНЛ
Самарский ФК «Крылья Советов», в этом году собирающийся вернуться в элиту российского футбола, 13 августа провел на «Металлурге» поединок против санкт-петербургского «Динамо». Соперники, в преддверии очной встречи, делили первую строчку в турнирной таблице. Неудивительно, что на трибунах «Металлурга» собралось рекордное …
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14 августа 2017, 12:11
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Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»
«Крылья Советов» начали подготовку к матчу восьмого тура первенства ФНЛ - с питерским «Динамо». Во вчерашнем тренировочном занятии принял участие голкипер Гиорги Лория, прибывший в Самару после операции в Германии. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет на стадионе «Металлург» …
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11 августа 2017, 12:56
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Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию
Сербского полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, по данным портала championat.com, отдадут в «Црвену Звезду» - на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний серб сыграл …
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10 августа 2017, 09:07
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Самарский Ботанический сад закроют для посещений
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8 августа 2017, 01:42
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Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре
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8 августа 2017, 12:38
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Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
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3 августа 2017, 10:48
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В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
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1 августа 2017, 03:18
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В Самаре открылась фотовыставка "Наш Афон"
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10 мая 2017, 07:06
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В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам
21 декабря в Самаре в Доме журналиста на улице Самарской состоится открытие экспозиции «Мигранты, гастарбайтеры». На ней будут показаны работы местного фотографа, председателя фотообъединения регионального Союза журналистов, члена российского Союза фотохудожников Юрия Стрельца.
На выставке представят общественности снимки, на …
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19 декабря 2015, 03:43
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В блогах: фотовыставка "Куйбышевская ГЭС: плотина и люди"
Блогер Вадим Кондратьев рассказал, что в тольяттинском культурно-досуговом центре "Буревестник" состоялось открытие совместной с краеведческим музеем Автограда фотовыставки "Куйбышевская ГЭС: плотина и люди", посвященной 60-летию перекрытия русла реки Волги. "На 40 планшетах здесь представлены редкие кадры из фотохроники строительства …
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11 ноября 2015, 09:46
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В Самаре открылась фотовыставка «24 вселенные»
В Самарской областной библиотеке, в галерее «Новое пространство» открылась выставка «24 вселенные», организованная фотообъединением областного Союза журналистов. На экспозиции, которая продлится до 17 октября, у горожан есть возможность познакомиться с творчеством 24-х самарских мастеров. Каждый из них предоставил по 8 …
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2 октября 2015, 03:29