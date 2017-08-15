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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

Встреча лидеров ФНЛ «Крыльев Советов» и петербургского «Динамо», привлекла на «Металлург» больше 7 тысяч болельщиков - рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Самарцы вышли как никогда заряженными на борьбу, и с первых минут заперли гостей на их половине поля. Итогом давления 

14 августа 2017, 08:06
«Крылья Советов» вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» вышли на первое место ФНЛ

Самарский ФК «Крылья Советов», в этом году собирающийся вернуться в элиту российского футбола, 13 августа провел на «Металлурге» поединок против санкт-петербургского «Динамо». Соперники, в преддверии очной встречи, делили первую строчку в турнирной таблице. Неудивительно, что на трибунах «Металлурга» собралось рекордное 

14 августа 2017, 12:11
Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу восьмого тура первенства ФНЛ - с питерским «Динамо». Во вчерашнем тренировочном занятии принял участие голкипер Гиорги Лория, прибывший в Самару после операции в Германии. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет на стадионе «Металлург» 
11 августа 2017, 12:56
Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Сербского полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, по данным портала championat.com, отдадут в «Црвену Звезду» - на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
 
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний серб сыграл 
10 августа 2017, 09:07
Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

8 августа 2017, 01:42
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
В Самаре открылась фотовыставка

В Самаре открылась фотовыставка "Наш Афон"

На фотографиях - одно из самых удивительных православных мест на планете - святая гора Афон. Каждый снимок наделен особым смыслом. На них изображена повседневная жизнь местных послушников, чудотворные иконы и артефакты монастырей, а также пейзажи "земного удела Богоматерии". Женщинам посещение 

10 мая 2017, 07:06
В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам

В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам

21 декабря в Самаре в Доме журналиста на улице Самарской состоится открытие экспозиции «Мигранты, гастарбайтеры». На ней будут показаны работы местного фотографа, председателя фотообъединения регионального Союза журналистов, члена российского Союза фотохудожников Юрия Стрельца.
 
На выставке представят общественности снимки, на 
19 декабря 2015, 03:43
В блогах: фотовыставка

В блогах: фотовыставка "Куйбышевская ГЭС: плотина и люди"

Блогер Вадим Кондратьев рассказал, что в тольяттинском культурно-досуговом центре "Буревестник" состоялось открытие совместной с краеведческим музеем Автограда фотовыставки "Куйбышевская ГЭС: плотина и люди", посвященной 60-летию перекрытия русла реки Волги. "На 40 планшетах здесь представлены редкие кадры из фотохроники строительства 
11 ноября 2015, 09:46
В Самаре открылась фотовыставка «24 вселенные»

В Самаре открылась фотовыставка «24 вселенные»

В Самарской областной библиотеке, в галерее «Новое пространство» открылась выставка «24 вселенные», организованная фотообъединением областного Союза журналистов. На экспозиции, которая продлится до 17 октября, у горожан есть возможность познакомиться с творчеством 24-х самарских мастеров. Каждый из них предоставил по 8 
2 октября 2015, 03:29
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