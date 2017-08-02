Перебои электричества в офисах компаний "Газаудит" и "Натали Турс" на Красноармейской, 75 происходят каждый день. Продолжительность - от одного часа до двух. И так уже более полугода. При этом долгов за свет у фирм нет. Из-за регулярных отключений ломается оргтехника, …