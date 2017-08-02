Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими деньгами. Разбирательства двух компаний тянутся с весны прошлого года, тогда «РТ-Энерготрейдинг» потребовала от тольяттинского автогиганта 640 миллионов рублей, областной арбитраж встал на сторону истца, но уменьшил эту сумму на 200 миллионов. После жалобы АвтоВАЗа Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд отменил решение первой инстанции, тогда «РТ-Энерготрейдинг» обратилась в кассацию, отправившую дело на новое рассмотрение. В результате служители Фемиды посчитали, что АвтоВАЗ полностью рассчитался с долгами в рамках подписанного с поставщиком договора.
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