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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Убытки АвтоВАЗа снизились почти в 7 раз

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Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

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АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

С понедельника конвейер АвтоВАЗа в Тольятти временно будет остановлен. Сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск. Он продлится три недели – с 24 июля по 13 августа, сообщили в пресс-центре компании. Одновременно с АвтоВАЗом будет остановлено производство автомобилей «Лада» на площадке 

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На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

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В центре Самары перебои с электричеством

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24 мая 2016, 02:51
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