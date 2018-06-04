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«Газпром» объявил охоту на самарских должников
Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для …
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25 мая 2018, 04:58
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На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев
В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …
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21 мая 2018, 02:26
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Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
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15 мая 2018, 03:31
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Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место
В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих …
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11 мая 2018, 04:16
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В кранах самарцев повысят температуру горячей воды
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12 января 2018, 12:59
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Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска
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13 декабря 2017, 11:50
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«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей
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27 ноября 2017, 09:02
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Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга
Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по …
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13 ноября 2017, 07:02
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Прокуратура требует приостановить работу дилерских центров Lada и Chery в Тольятти
Прокуратура в судебном порядке потребовала приостановить эксплуатацию зданий дилерских центров Lada и Chery на Обводном шоссе в Тольятти. Проверка выявила в них грубые нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и градостроительного законодательства. Дальнейшее использование зданий создает угрозу жизни и здоровью людей, …
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13 декабря 2013, 12:55
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Самарская губдума планирует вдвое сократить расходы на чиновников
Самарская губернская дума решила вдвое сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Чтобы уложиться в бюджет и умерить аппетиты работников, принято решение провести сокращение штата, уменьшить количество автомобилей и отказаться от закупки канцтоваров.
О том, что депутатам губдумы придется распрощаться …
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23 января 2013, 05:33