3
31
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888     d8b            888       888888b.               .d8888b.  
      888     Y8P            888       888  "88b             d88P  Y88b 
      888                    888       888  .88P             888        
  .d88888    8888  88888b.   888       8888888K.   888  888  888d888b.  
 d88" 888    "888  888 "88b  888       888  "Y88b  888  888  888P "Y88b 
 888  888     888  888  888  888       888    888  Y88  88P  888    888 
 Y88b 888     888  888 d88P  888       888   d88P   Y8bd8P   Y88b  d88P 
  "Y88888     888  88888P"   88888888  8888888P"     Y88P     "Y8888P"  
              888  888                                                  
             d88P  888                                                  
           888P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для 

25 мая 2018, 04:58
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих 
11 мая 2018, 04:16
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

Компания «Т плюс» Виктора Вексельберга отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей. Предложенную банками-операторами ставку в 8,1 процента энергетики посчитали слишком высокой. Фактически это означает, что, по мнению «Т плюс», она могла бы занять эту же сумму в качестве 

27 ноября 2017, 09:02
Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по 

13 ноября 2017, 07:02
Прокуратура требует приостановить работу дилерских центров Lada и Chery в Тольятти

Прокуратура требует приостановить работу дилерских центров Lada и Chery в Тольятти

Прокуратура в судебном порядке потребовала приостановить эксплуатацию зданий дилерских центров Lada и Chery на Обводном шоссе в Тольятти. Проверка выявила в них грубые нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и градостроительного законодательства. Дальнейшее использование зданий создает угрозу жизни и здоровью людей, 

13 декабря 2013, 12:55
Самарская губдума планирует вдвое сократить расходы на чиновников

Самарская губдума планирует вдвое сократить расходы на чиновников

Самарская губернская дума решила вдвое сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Чтобы уложиться в бюджет и умерить аппетиты работников, принято решение провести сокращение штата, уменьшить количество автомобилей и отказаться от закупки канцтоваров.

О том, что депутатам губдумы придется распрощаться 
23 января 2013, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх