|
МЧС предупреждает!
|
6 декабря 2017, 11:18
|
ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде
В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.
«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее …
|
4 декабря 2017, 01:28
|
В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей
Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.
«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся …
|
29 ноября 2017, 10:32
|
Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов
Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
|
23 октября 2017, 06:02
|
В Самарскую область пришла зима
|
23 октября 2017, 06:00
|
WP: российские хакеры научились обесточивать города США
В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании …
|
13 июня 2017, 02:11
|
Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы
Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже …
|
28 апреля 2017, 01:19
|
За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет
|
3 апреля 2017, 03:22
|
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»
В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
|
24 марта 2017, 01:36
|
Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности
|
10 марта 2017, 01:06
|
Десятки многоэтажек в Самаре остались без света
В четверг, 9 февраля, десятки многоэтажек в Кировском и Промышленном районе Самары остались без электричества. Завершить восстановительные работы обещают к полудню, передает «Волга-Ньюс».
Причину отключения электроэнергии сейчас устанавливают. Без света остались дома по Краснодонской, Мирной, Черемшанской, Ставропольской и …
|
9 февраля 2017, 10:13
|
Ученые: Яркий свет повышает у мужчин половое влечение
Итальянские ученые из Университета Сиены установили, что мужчинам для качественного секса нужен рядом источник яркого света. Автор исследования Андреа Фаджиолини рассказал об эксперименте, в котором участвовали 38 добровольцев. В определенных условиях у них отмечалось повышение уровня тестостерона.
|
19 сентября 2016, 11:12