За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет Депутаты Госдумы выступили с законопроектом, который подразумевает лишение свободы сроком до 6 лет за кражу электроэнергии из объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на ТАСС.

По словам народных избранников, к таким деяниям, как кражи из нефте- …