Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, расторгла договор с «Самараэнерго», имея при этом задолженность за поставленную электроэнергию в размере 2 млн 808 тысяч рублей. В ЖСК же утверждают, что задолженность образовалась за счет низкой платежной дисциплины сельчан. Однако официальная статистика показывает, что несвоевременно оплачивают коммунальные услуги лишь 5 процентов жителей. В связи с высокой задолженностью и непрозрачностью финансово хозяйственной деятельности жилищно-строительного кооператива «Самараэнерго» обратилось в правоохранительные органы. При этом позже руководители ЖСК предложили энергетикам заключить договор энергоснабжения с другой организацией, на этот раз с ТСН «Степной». При этом долг одноименной организации так никуда и не делся.
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