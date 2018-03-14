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Материалы по теме:

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Работник пекарни в немецком Франкфурте может претендовать на звание самого честного жителя города. Он нашел в контейнере на помойке кейс, полный денег, и не задумываясь отнес его в полицию. Как оказалось, в чемодане находились 8 миллионов евро. Правда, банкноты оказались 
14 марта 2018, 07:19
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

14 марта 2018, 04:30
Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это 

14 марта 2018, 02:25
В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников

В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников

Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может 
13 марта 2018, 09:09
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

2 марта 2018, 10:02
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к 

9 августа 2017, 10:16

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27

"Самараэнерго" займет миллиард

Совет директоров ПАО "Самараэнерго" одобрил заключение договора с "Газпромбанком" на открытие кредитной линии с лимитом в 1 миллиард рублей  для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности компании.
Проценты за пользование займом устанавливаются индивидуально по каждому траншу. При этом заемщик обязуется не допускать ухудшения 

15 июля 2016, 04:27
Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди 
31 мая 2016, 01:31
Самарцам, вовремя платящим за электричество, подарят наборы энергосберегающих лампочек

Самарцам, вовремя платящим за электричество, подарят наборы энергосберегающих лампочек

Мероприятие пройдет с 1 апреля по 30 ноября текущего года. Цель - поощрение добросовестных плательщиков, оплачивающих электроэнергию и передающих показания приборов учета с помощью «Личного кабинета» в интернете.
 
Чтобы принять участие в акции «Включайся!», нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» 
12 апреля 2016, 10:23
22 декабря - День работников энергетической отрасли

22 декабря - День работников энергетической отрасли

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, без кого жизнь в современном мире представить уже практически невозможно. Третье воскресенье декабря в России - День работников энергетической отрасли. Однако сами представители этой сферы в последние годы традиционно отмечают свой праздник 22 декабря 
22 декабря 2014, 05:01
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