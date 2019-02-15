В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек … За неделю, с 4 по 10 февраля, в Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 15 206 человек, причем 6229 из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами за предыдущую неделю, то заболеваемость выросла на 20,9%. Как отметили в