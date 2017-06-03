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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

2 июня 2017, 04:33
3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Открытый концерт состоится 3 июня в 18.00 на площади Республики.
Специально для столицы Армении Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Именно в Ереване состоится премьера шоу «The Anthology of 

21 мая 2017, 07:07
Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

13 мая в Самаре на стадионе «Металлург» выступит Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Полноценный концерт состоится после матча «Крылья Советов» - «Зенит», сообщили в пресс-службе клуба. Шоу приурочено к 75-летию самарской команды. 

Напомним, группа «Ленинград» считается одной из самых 
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"Первые лица" с Владимиром Аветисяном

Каким образом заместитель главы "Роснано" находит время на музыку? Почему и как изменится состав «D'Black Blues Orchestra»? Что ждет самарцев 28 февраля на концерте группы в Ледовом дворце спорта? 
На эти и другие вопросы в программе «Первые лица» ответит заместитель 

5 февраля 2014, 12:42
Двое футболистов «Крыльев Советов» вызваны в сборную Армении

Двое футболистов «Крыльев Советов» вызваны в сборную Армении

Защитники молодежного состава «Крыльев Советов» Сероб Григорян и Роберт Дарбинян получили вызов в юношескую сборную Армении, составленную из игроков до 19 лет, которая с 8 по 16 октября примет участие в первом отборочном раунде чемпионата Европы. В первом матче национальная 

25 сентября 2013, 05:42
Трагедия в Армении

Трагедия в Армении

Министерство обороны Армении и 102-я российская военная база помогут семьям подростков, погибших на российском танковом полигоне в Ширакской области, сообщил в среду в ходе правительственного часа в парламенте и.о. министра обороны Армении Сейран Оганян, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в воскресенье 

11 апреля 2013, 11:01
Действующий глава Армении Серж Саргсян победил на президентских выборах

Действующий глава Армении Серж Саргсян победил на президентских выборах

Его результат - 58,64% голосов после подсчета данных со всех 1988 избирательных участков. На втором месте - с 36,75% голосов - первый глава МИД Армении Раффи Ованнисян. Третьим с большим отставанием идет экс-премьер Грант Багратян - 2,15%, сообщает РИА "Новости".

За 

19 февраля 2013, 10:09
Армения готовится к выборам

Армения готовится к выборам

Процесс выдвижения кандидатов в президенты Армении стартовал 25 декабря и завершится 4 января 2013 года, сообщает РИА "Новости". На данный момент документы в ЦИК уже подали беспартийные физик Мгер Айрапетян и эпосовед Вардан Седракян, а также председатель объединения "Национальное самоопределение" 

28 декабря 2012, 07:48
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