"Первые лица" с Владимиром Аветисяном Каким образом заместитель главы "Роснано" находит время на музыку? Почему и как изменится состав «D'Black Blues Orchestra»? Что ждет самарцев 28 февраля на концерте группы в Ледовом дворце спорта?

На эти и другие вопросы в программе «Первые лица» ответит заместитель …