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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra
В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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2 июня 2017, 04:01
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики
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21 мая 2017, 07:07
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Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»
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13 апреля 2017, 12:12
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"Первые лица" с Владимиром Аветисяном
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5 февраля 2014, 12:42
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Двое футболистов «Крыльев Советов» вызваны в сборную Армении
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25 сентября 2013, 05:42
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Трагедия в Армении
Министерство обороны Армении и 102-я российская военная база помогут семьям подростков, погибших на российском танковом полигоне в Ширакской области, сообщил в среду в ходе правительственного часа в парламенте и.о. министра обороны Армении Сейран Оганян, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел в воскресенье …
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11 апреля 2013, 11:01
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Действующий глава Армении Серж Саргсян победил на президентских выборах
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19 февраля 2013, 10:09
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Армения готовится к выборам
Процесс выдвижения кандидатов в президенты Армении стартовал 25 декабря и завершится 4 января 2013 года, сообщает РИА "Новости". На данный момент документы в ЦИК уже подали беспартийные физик Мгер Айрапетян и эпосовед Вардан Седракян, а также председатель объединения "Национальное самоопределение" …
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28 декабря 2012, 07:48