Совет директоров ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ Самара» принял решение о продлении полномочий Эрика Бриссе как президента группы компаний ещё на пять лет – до апреля 2023 года. Об этом говорится в официальном сообщении. Напомним, Бриссе занял свой пост в марте 2013 года. Как заявляют представители «Электрощита», продление контракта состоялось на фоне новостей о положительной динамике по всем ключевым финансовым показателям компании за 2017 год. Так, рост выручки за прошедший год составил 30% по сравнению с итогами 2016 года, рост валовой прибыли достиг уровня 64%. За 2017 год предприятию удалось снизить складские запасы на 37%, а также уровень дебиторской задолженности, что положительно повлияло на денежный поток. Между тем СМИ ранее сообщали о том, что «Электрощит» постепенно теряет свою долю рынка и не смог заключить несколько крупных контрактов. С 2013 года 100% акций предприятия принадлежит группе компаний Schneider Electric. Ранее его собственниками были Андрей Половинкин и Юрий Егоров.
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