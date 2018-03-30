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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Руководство группы компаний «Электрощит» подвело итоги первого года работы после приобретения предприятия корпорацией Schneider Electric. Ни о каких сокращениях персонала речи нет, наоборот, предприятие набирает дополнительных сотрудников, сообщил президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Эрик Бриссе (на фото). Уже 

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Schneider Electric намерена инвестировать в

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20 млн евро ежегодно намерены инвестировать в производство группы компаний "Электрощит-Самара" новые собственники. Об этом сообщил нашему корреспонденту ее президент 37-летний Эрик Бриссе. Напомним, французская компания Schneider Electric после разрешения Федеральной антимонопольной службы консолидировала 100% акций группы компаний "Электрощит-Самара". До 

3 апреля 2013, 10:10
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