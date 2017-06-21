Россияне теряют интерес к эротическим фильмам, боевикам, ужасам и детективам. Речь идет об их просмотре в кинотеатрах. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, за последние семь лет доля тех, кто смотрит на большом экране фильмы для взрослых, сократилась с 27 до 15%, боевики не интересуют 62% зрителей, ужасы - 69%, а детективы - 44% граждан. Самым востребованным жанром остается комедия - билеты на такие сеансы приобретают 82% опрошенных, растет популярность исторических, приключенческих и мультипликационных лент. Эксперты объясняют это тем, что люди неохотно идут на картины, которые оказывают негативный психологический и эстетический эффект. При этом отмечается, что, покупая билет, россияне больше ориентируются на актерский состав фильма.
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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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Бесплатное кино: Самарцам 3 дня показывали лучшие российские фильмы
Лучшие отечественные фильмы для детей и взрослых, картины-победители международного кинофестиваля "Лучезарный Ангел" самарцы смогли увидеть абсолютно бесплатно в течение 3 дней в одном из городских кинозалов. Свой мастер-класс на торжественном открытии провел культовый российский киноактер Дмитрий Дюжев.
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22 мая 2017, 11:13
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Памяти создателя русских героев
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19 мая 2017, 09:29
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Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото
В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы …
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10 апреля 2017, 06:58
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«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром
Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".
Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» …
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7 апреля 2017, 11:14
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Автор «Игры престолов» приедет в Россию
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7 апреля 2017, 09:57
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В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина
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30 марта 2017, 04:25
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Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре
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10 февраля 2017, 04:29