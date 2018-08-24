Глава региона Дмитрий Азаров накануне снова встречался с обманутыми дольщиками. Встреча длилась с 5 до 10 часов вечера. За это время удалось обсудить перспективы почти двух десятков проблемных объектов.

Два месяца назад, на первом таком заседании, которое шло 9 часов, врио …