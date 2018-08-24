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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке
Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации.
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22 августа 2018, 10:34
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
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31 июля 2018, 03:08
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570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
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19 июля 2018, 02:06
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Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке
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9 июля 2018, 08:09
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Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области
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27 февраля 2018, 01:43
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Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками Самарской области
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21 февраля 2018, 10:28
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками
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30 января 2018, 12:42
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В Самаре обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир
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30 января 2018, 09:57