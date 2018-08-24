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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, они сделаны из пневматического оружия. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось 
24 августа 2018, 10:46
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru  составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации. 
 
Специалисты портала Mirkvartir.ru использовали данные о средней стоимости 
22 августа 2018, 10:34
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Сейчас треть жителей Самарской области живет в хрушевках и «ленинградках» постройки 60-70-годов прошлого века. 10% населения обитают в «сталинках» постройки 30-50-х годов прошлого века, 6% – в ветхом и аварийном жилье (в основном, в домах, построенных до 1930 года), 7% 
9 июля 2018, 08:09
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

В Самаре во вторник, 20 февраля, состоялось третье по счету большое совещание Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками.  Напомним, первая такая встреча прошла в ноябре 2017 года и длилась около девяти часов, вторая - почти пять часов.

На очередную встречу с главой 

21 февраля 2018, 10:28
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Глава региона Дмитрий Азаров накануне снова встречался с обманутыми дольщиками. Встреча длилась с 5 до 10 часов вечера. За это время удалось обсудить перспективы почти двух десятков проблемных объектов.

Два месяца назад, на первом таком заседании, которое шло 9 часов, врио 

30 января 2018, 12:42
В Самаре обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир

В Самаре обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир

22-этажное здание на улице Печерской было построено по специальной программе областного правительства. 
30 января 2018, 09:57
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