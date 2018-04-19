Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей 11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался. Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался …