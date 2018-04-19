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Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре
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19 апреля 2018, 02:01
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Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре
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18 апреля 2018, 05:31
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Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти
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18 апреля 2018, 04:13
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Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре
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18 апреля 2018, 03:08
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Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти
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18 апреля 2018, 02:11
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей
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18 апреля 2018, 11:45
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Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти
Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в …
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18 апреля 2018, 10:01
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МЧС будет реже проверять бизнес
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16 августа 2017, 11:48
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Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз
В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне …
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4 мая 2017, 12:30
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МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов
Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
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15 февраля 2017, 05:26
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В Самаре ночью сгорели два автомобиля
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2 января 2017, 04:52