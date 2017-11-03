Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере», однако никаких последствий не последовало. Напомню, Владимир Василенко, который сейчас временно исполняет обязанности главы Самары, в 2013 году сам руководил МП «Благоустройство». До этого из мэрии ушли первый зам главы Самары Владимир Сластенин, начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента управления делами администрации Александр Филатов.
|
Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары …
|
2 ноября 2017, 11:04
|
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента …
|
1 ноября 2017, 05:11
|
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии
|
1 ноября 2017, 04:09
|
Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова
|
31 октября 2017, 02:15
|
«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары
Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд вынес решение в пользу «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА). Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА» компания судилась с мэрией Самары. Спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью …
|
25 октября 2017, 07:01
|
Директора МП «Благоустройство» накажут
|
17 октября 2017, 09:00
|
Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП "Благоустройство"
|
5 сентября 2017, 12:51
|
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве …
|
2 мая 2017, 01:18
|
В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск
Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона …
|
17 февраля 2017, 10:51