8
54
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека

Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.

Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары 

2 ноября 2017, 11:04
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
По данным ТРК «ТЕРРА», свои посты покидают сразу три человека.

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента 

1 ноября 2017, 05:11
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

По информации источников ТРК «ТЕРРА», первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин прекращает свою работу в мэрии. В администрации он проработал два года. Пришел на работу в августе 2015 года - возглавил тогда департамент финансов, сменив Андрея Прямилова, который сейчас исполняет 
1 ноября 2017, 04:09
Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

Во вторник самарская Дума официально приняла отставку Олега Фурсова, который с 1 ноября снова будет работать региональным министром труда, занятости и миграционной политики. Как уже рассказывала «ТЕРРА», до тех пор, пока не назначат нового сити-менеджера, исполнять обязанности главы Самары будет 

31 октября 2017, 02:15
«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд вынес решение в пользу «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА). Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА» компания судилась с мэрией Самары. Спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью 

25 октября 2017, 07:01
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП

Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП "Благоустройство"

Как сообщает ведомство, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Промышленного района совместно с госавтоинспекцией, установлено, что на проспекте Кирова в районе домов № 139 и 143, на улице Нагорной около 26-го дома и улице Красных Коммунаров возле здания № 46 на 

5 сентября 2017, 12:51
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве 

2 мая 2017, 01:18
В крупнейшем самарском муниципальном предприятии

В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск

Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона 

17 февраля 2017, 10:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.