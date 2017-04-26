В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее сообщалось, что ремонт Красноглинского, а также еще более десятка дорог в Самаре и в Тольятти поддержат и из федерального бюджета - почти двумя миллиардами рублей.
По графику всё должно быть сделано к 15 августа 2018 года. Обновленный участок будет четырехполосным на всем его протяжении. Предусмотрено благоустройтсво тротуаров, установка пандусов, барьерных ограждений, светофоров и освещения.
Во время ремонта движение транспорта планируют ограничивать – в июне и июле 2017 года, а также с апреля по август 2018-го. Объезд организуют по 2-му Южному проезду и улице Южной.
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