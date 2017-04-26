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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

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По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
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Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

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В Самаре столкнулись KИА и КамАЗ: пострадали две девочки и водители

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7 апреля 2016, 10:42
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