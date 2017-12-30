Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает … Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька,. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает