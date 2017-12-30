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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
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28 декабря 2017, 10:33
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Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой
Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает …
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10 декабря 2017, 12:28
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти
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16 ноября 2017, 01:05
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль
Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
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25 мая 2017, 09:09
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В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
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12 мая 2017, 03:36
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Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской
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8 января 2017, 01:48