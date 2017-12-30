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Материалы по теме:

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России 
28 декабря 2017, 10:33
Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает 
10 декабря 2017, 12:28

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти утром, в четверг, 16 ноября попала в ДТП машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Авария случилась на территории Автозаводского района рядом с детской больницей. Как сообщает директор Центра гражданской защиты в Тольятти Андрей Дербенев, медики везли пациента. Участниками 
16 ноября 2017, 01:05
В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
В результате этого происшествия у транспортного средства оказался поврежденным капот. Кроме того, ветви и ствол дерева заблокировали движение 

25 мая 2017, 09:09
В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
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