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Появился список самарских домов, где отключат холодную воду
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14 августа 2017, 10:18
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Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн
Коммунальные платежи граждан попадут под дополнительную защиту Генпрокуратуры. Как сообщают российские информагентства, ведомство получило доступ к государственной информационной системе ЖКХ, в частности - к закрытым разделам, где приводятся отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг.
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11 августа 2017, 10:43
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище
Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работали пожарные с двумя …
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9 августа 2017, 10:01
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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ
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9 августа 2017, 11:04
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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля
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19 июля 2017, 03:01
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Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком
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18 июля 2017, 03:37
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Проран остается без света
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11 июля 2017, 05:39