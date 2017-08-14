Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля Горячую воду в дома самарцев, где ее отключили несколько недель назад из-за ремонта тепломагистрали, обещают вернуть до 21 июля. После этого работы по восстановлению труб продолжатся, но жилых домов они касаться уже больше не будут.