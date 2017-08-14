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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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14 августа, с 9:00 до 12:00.
Улица Теннисная, дома №№ 25, 25б, 
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

В этом году около 20 млрд рублей, которые россияне задолжали за услуги ЖКХ, передадут коллекторским агентствам.
По сведениям Минстроя, на которые ссылаются СМИ, общая сумма задолженности за коммуналку составляет порядка 1 трлн рублей, в том числе 645 млрд рублей - 

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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

В Самаре появилась «горячая река», пишут очевидцы в социальных сетях. В результате коммунальной аварии кипятком затопило дорогу и двор на Южном проезде. Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа.

По словам местных жителей, горячая вода начала бить ключом из 
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Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

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19 июля 2017, 03:01
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
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Проран остается без света

Проран остается без света

Остров Проран (он же Поджабный) продолжает оставаться без света. Электричество там исчезло 4 дня назад, в субботу - 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой, оборвало частное судно. В результате около 40 баз отдыха и сотни дач остались без света.

11 июля 2017, 05:39
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