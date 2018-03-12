7
13
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             888888  8888888   .d8888b.   888b     d888         d8888   .d8888b.  
               "88b    888    d88P  Y88b  8888b   d8888        d88888  d88P  Y88b 
                888    888           888  88888b.d88888       d88P888       .d88P 
 888  888       888    888         .d88P  888Y88888P888      d88P 888      8888"  
 888  888       888    888     .od888P"   888 Y888P 888     d88P  888       "Y8b. 
 888  888       888    888    d88P"       888  Y8P  888    d88P   888  888    888 
 Y88b 888       88P    888    888"        888   "   888   d8888888888  Y88b  d88P 
  "Y88888       888  8888888  888888888   888       888  d88P     888   "Y8888P"  
              .d88P                                                               
            .d88P"                                                                
           888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

12 марта экстремально низкие температуры зарегистрированы в селе Новодевичье и городе Тольятти.
12 марта 2018, 11:05
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС»
28 февраля 2018, 09:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх