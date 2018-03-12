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Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
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12 марта 2018, 11:05
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Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре
К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение …
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7 марта 2018, 12:30
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
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5 марта 2018, 09:17
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Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре
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28 февраля 2018, 05:13
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Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области
В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». …
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28 февраля 2018, 09:49