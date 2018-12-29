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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Ученые: Cекс в пожилом возрасте может убить мужчину

Ученые: Cекс в пожилом возрасте может убить мужчину

Эксперты из Мичиганского университета изучили медицинские показатели 2204 человек возрастом от 57 до 86 лет и выяснили, что секс в пожилом возрасте опасен и может убить мужчину.

В ходе исследования американские ученые сделали вывод, что активная сексуальная жизнь в преклонном возрасте негативно 

11 сентября 2016, 05:31
Британские супруги официально признаны самыми пожилыми молодоженами на Земле

Британские супруги официально признаны самыми пожилыми молодоженами на Земле

Английская пара, прожив вместе в гражданском браке 27 лет и находясь в весьма преклонном возрасте, в июле этого года сочеталась законными узами. Спустя 5 месяцев после торжественного события их достижение официально признано на страницах книги рекордов Гиннесса.
Самыми великовозрастными молодоженами 
18 ноября 2015, 06:01
Ученые: Количество слабоумных утроится через 35 лет

Ученые: Количество слабоумных утроится через 35 лет

Международный институт, в котором изучают болезнь Альцгеймера, опубликовал новую работу. В ней говорится  о том, что количество страдающих слабоумием к середине столетия сильно вырастет - с 47 млн до 132-х. Основная причина этого - на Земле будет больше пожилых людей.
26 августа 2015, 08:07
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