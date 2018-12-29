Эксперты из Мичиганского университета изучили медицинские показатели 2204 человек возрастом от 57 до 86 лет и выяснили, что секс в пожилом возрасте опасен и может убить мужчину.

В ходе исследования американские ученые сделали вывод, что активная сексуальная жизнь в преклонном возрасте негативно …