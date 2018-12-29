Часто пожилые люди остаются без должного внимания в длительные Новогодние праздники, им становится скучно и одиноко. Дети и внуки разъехались, у всех свои дела и заботы. Тем более, уход за престарелыми близкими требует много времени и квалификации.
Один из вариантов решения данной проблемы – пансионат для пожилых и нуждающихся в уходе. Пансионат «ГАРМОНИЯ» для пожилых и нуждающихся в уходе принимает постояльцев на любой срок, при этом оформить заявку на размещение можно в течение одного дня. Никаких анализов и справок не нужно, противопоказаниями для заселения является наличие инфекционных заболеваний.
В пансионате есть досуговый центр с ежедневными занятиями (рисование, лепка, чтение, настольные игры, киносеансы и т.д.). Проводятся праздничные мероприятия. В наличии — собственная территория для прогулок и отдыха. Близких можно навещать в любое удобное время.
Пансионат предлагает услуги по нескольким направлениям:
1. Профессиональный уход за пожилыми людьми: круглосуточное наблюдение, контроль за состоянием и приемом лекарств, 6-разовое питание, полный комплекс санитарно-гигиенических процедур (стрижка, мытьё, бритье, стирка, глажка белья и т.д.), наблюдение врачами из городской поликлиники на территории пансионата, ежедневные досуговые мероприятия, направленные на поддержание социальных навыков, интереса к жизни, а главное — на сохранение памяти и профилактику деменции.
2. Квалифицированный уход за лежачими больными, больными с онкологией, социальная адаптация после инсультов, переломов, травм. Обработка и профилактика пролежней, язв, ран. Все необходимое оборудование (специальные кровати, антипролежневые матрацы, ходунки, биотуалеты, коляски и прочее) всегда в наличии в пансионате.
3. Уход за пожилыми с деменцией и прочими возрастными нарушениями. Пансионат «ГАРМОНИЯ» реализует специально разработанную программу по сохранению памяти и профилактики деменции, активизации резервов организма и сохранению способности к самообслуживанию и продлению периода социальной и физической активности.
При размещении в «ГАРМОНИИ» от 10 дней доставка лежачих больных — бесплатно.