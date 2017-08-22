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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально 

16 августа 2017, 03:21
Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

В Самарской области 18 тысяч 400 человек не трудоустроены. При этом уровень безработицы составляет всего 1%. И официально она снижается. Тем временем в регионе грядут новые сокращения. Если верить полномочному представителю президента в ПФО, на Автовазе в ближайшие два года 

19 июля 2017, 08:38
Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно

Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно

32 процента россиян регулярно задерживаются на работе, выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. При этом 30 процентов заявили, что делают это 1-2 раза в месяц, еще 28 процентов - 1-2 раза в неделю. Только десятая часть респондентов сообщили, что никогда 

13 июля 2017, 12:12
Составлен «портрет» самозанятого самарца

Составлен «портрет» самозанятого самарца

Минюст определил признаки самозанятых граждан. Согласно опубликованному ведомством законопроекту, таковыми могут называться россияне старше 16 лет, которые «самостоятельно, на свой риск» оказывают услуги физлицам «для систематического получения прибыли». Работы при этом должны выполняться «исключительно на личном трудовом участии». Самозанятые не 

7 июля 2017, 12:18
19 марта в Самаре в ДК имени Литвинова пройдет общегородская ярмарка вакансий

19 марта в Самаре в ДК имени Литвинова пройдет общегородская ярмарка вакансий

В мероприятии задействованы более 60 предприятий различных сфер деятельности, они предложат свыше 1500 рабочих мест. Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации по участию в спецпрограммах временной занятости и информацию о других работодателях региона. В настоящий момент в общегородской базе 
19 марта 2015, 01:59
246 украинских переселенцев нашли работу в Самарской области

246 украинских переселенцев нашли работу в Самарской области

По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, работу в регионе уже нашли 246 украинских переселенцев. Накануне, 31 июля, в Самаре на территории базы отдыха «Дубки» была проведена третья по счету специализированная ярмарка вакансий для граждан Украины, прибывших 

1 августа 2014, 05:18
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для граждан Украины

В Самаре пройдет ярмарка вакансий для граждан Украины

Мероприятие состоится в четверг, 31 июля, на территории базы отдыха «Дубки» по адресу: ул. Демократическая, 52. Как уже сообщала «ТЕРРА», там находится пункт временного размещения переселенцев.

В ходе ярмарки вакансий специалисты центра занятости населения г.о. Самара расскажут прибывшим в регион гражданам 

30 июля 2014, 02:27
В Самаре пройдут ярмарки вакансий для разных групп населения

В Самаре пройдут ярмарки вакансий для разных групп населения

В областной столице в мае и июне будут организованы ярмарки вакансий для разных групп населения.
Так, 15 мая в Доме ветеранов состоится ярмарка вакансий для инвалидов и пенсионеров, 22 мая в ДК им. Литвинова подобрать работу смогут все желающие на 

15 мая 2014, 12:44
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