24 августа в Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей городского Куйбышевского района, а также муниципального Волжского района. Мероприятие состоится в администрации Куйбышевского района по адресу: улица Зеленая, 14а. Ярмарка пройдет с 12 до 14 часов. Всего будет предложено 300 вакансий от организаций – участниц ярмарки. Кроме того, на мероприятии можно получить информацию о 15 тысячах вакансий из общегородской базы, а также базы Волжского района. Вход свободный, все услуги предоставляются бесплатно, сообщили в самарской мэрии.
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Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально …
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16 августа 2017, 03:21
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Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений
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Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно
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13 июля 2017, 12:12
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Составлен «портрет» самозанятого самарца
Минюст определил признаки самозанятых граждан. Согласно опубликованному ведомством законопроекту, таковыми могут называться россияне старше 16 лет, которые «самостоятельно, на свой риск» оказывают услуги физлицам «для систематического получения прибыли». Работы при этом должны выполняться «исключительно на личном трудовом участии». Самозанятые не …
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7 июля 2017, 12:18
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19 марта 2015, 01:59
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246 украинских переселенцев нашли работу в Самарской области
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1 августа 2014, 05:18
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В Самаре пройдет ярмарка вакансий для граждан Украины
Мероприятие состоится в четверг, 31 июля, на территории базы отдыха «Дубки» по адресу: ул. Демократическая, 52. Как уже сообщала «ТЕРРА», там находится пункт временного размещения переселенцев.
В ходе ярмарки вакансий специалисты центра занятости населения г.о. Самара расскажут прибывшим в регион гражданам …
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30 июля 2014, 02:27
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В Самаре пройдут ярмарки вакансий для разных групп населения
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15 мая 2014, 12:44