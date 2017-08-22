Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений В Самарской области 18 тысяч 400 человек не трудоустроены. При этом уровень безработицы составляет всего 1%. И официально она снижается. Тем временем в регионе грядут новые сокращения. Если верить полномочному представителю президента в ПФО, на Автовазе в ближайшие два года …