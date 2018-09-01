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Материалы по теме:

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

В этом году введено новое правило рыболовства на Волге. С 18 июля в сутки одному рыбаку-любителю можно выловить не больше 5 кг рыбы. Исключение составляет поимка экземпляра рыбы весом, превышающим пять килограмм. Об этом рассказала Галина Сидорова, руководитель отдела рыбнадзора 
15 августа 2018, 12:28
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В селе Бариновка Самарской области известному ведущему передачи о рыбалке Павелу Неболсину удалось выловить карпа весом 20 килограмм. Фото огромной рыбы он выложил в "Инстаграме". Такой большой карп попался на крючок в первый же день съемок новой серии. Кроме этого 

10 июля 2018, 11:09
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