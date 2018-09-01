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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм
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10 июля 2018, 11:09