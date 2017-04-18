Их ждут 53 областных оздоровительных учреждения. Кроме того, на базе школ откроется еще 701 лагерь дневного пребывания. Одна путевка в ДОЛ обойдется в сумму от 12 с половиной до 13 тысяч 800 рублей. Причем до 60% процентов от этой цены компенсирует региональный бюджет. Похожая ситуация и с санаториями. Отправить туда одного ребенка стоит 19 тысяч. Родителям придется заплатить только половину. Те же несовершеннолетние, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отдыхать будут бесплатно.
Чтобы отправить свое чадо на отдых, родителям следует не пропустить дни бронирования путевок. 21 и 22 апреля можно будет зарезервировать место в лагере, а 24 апреля и 15 мая - в санатории. Сделать это необходимо на портале супрема63.ру. При этом заранее нужно пройти регистрацию на сайте гос.услуг, подтвердив свою личность.
Добавим, регистрация на портале гос.услуг с мая позволит записываться на прием к врачу и просматривать электронный дневник своего ребенка.
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