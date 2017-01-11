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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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В блогах: скейт-парк в Струковском

В блогах: скейт-парк в Струковском

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Появился проект парка искусств в Стройкерамике

Появился проект парка искусств в Стройкерамике

Блогер Жанна Скокова рассказала, что "в самарском поселке Стройкерамика предлагают создать парк искусств": "Он станет площадкой для диалога всех видов творчества. Планировка парка - геометрическая. Все тропинки - прямые, без извилистых переходов. Гуляя по дорожкам между деревьями, можно будет 
1 декабря 2016, 04:13
В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

Компания «Амонд» за 234 млн рублей займется строительством автодорог в самарском жилом комплексе «Волгарь». Результаты торгов, проводимых по заказу гордепартамента градостроительства, опубликованы на портале госзакупок. ООО «Амонд», аффилированное известному бизнесмену Ростиславу Хугаеву, оказалось единственным участником аукциона. Согласно техзаданию, подрядчик к 

11 октября 2016, 05:07
В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В среду, 21 сентября, в парке имени 50-летия Октября на Металлурге в озере выловили гигантского сома с чудо-рыбой в пасти, сообщает портал «ПроГород-Самара». Крупную рыбу в воде заметили сотрудники парка. Гиганта достали. Это оказался мертвый сом весом примерно 15 килограммов. 

23 сентября 2016, 03:13
В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края

В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края

Центральной площадкой праздника станет жилой микрорайон Волгарь. Там высажена Аллея дружбы народов и под таким же названием создается этнографический парк, открытие которого запланировано на 2018 год. В рамках субботнего праздника гостей ждет разнообразная программа.
Официальное открытие мероприятия в час, но 

8 сентября 2016, 06:16
В Самаре 1 сентября открылись две новые школы для 2700 детей

В Самаре 1 сентября открылись две новые школы для 2700 детей

В День знаний, 1 сентября, в Самаре открылись две новые общеобразовательные школы. В микрорайоне Крутые Ключи начала работать школа №7 имени Михаила Калашникова. В ней смогут учиться 2000 ребят. Сформировано 15 первых классов. Это рекорд среди самарских школ. В здании 
2 сентября 2016, 11:14
В Самаре создают парк «Космоград»

В Самаре создают парк «Космоград»

В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.  

Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры 

19 августа 2016, 09:47
В Самаре стартует строительство

В Самаре стартует строительство "Парка Дружбы народов"

Уникальный этнокультурный комплекс появится на территории жилого района "Волгарь".
Рядом с дубовой рощей, на берегах озёр возводятся дома в национальном стиле. В каждом из них будут представлены предметы быта и костюмы разных народов России. Также на территории комплекса разместятся ресторан 

1 июня 2016, 05:16
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