Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь" планируют открыть к маю 2018 года. Об этом во вторник на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным рассказал основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. Комплекс позволит жителям и гостям Самары узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории региона. Парк уже включен в гостевые маршруты ЧМ-2018. На территории будущего сквера высажено 77 деревьев. До конца марта посадят еще около 400. Летом благоустроят пешеходные зоны. Завершается работа над проектами внутреннего убранства каждого из 20 национальных домов. Глава региона предложил проводить там археологические и краеведческие выставки. По мнению Николая Меркушкина, это вызовет дополнительный интерес у посетителей.
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В Самаре стартует строительство "Парка Дружбы народов"
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1 июня 2016, 05:16