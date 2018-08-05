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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».

Напомним, что вторая половина 
4 августа 2018, 04:43
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

В пятницу, 3 августа, начинается продажа билетов на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 5 августа, на стадионе «Самара Арена». За билеты болельщики будут отдавать от 300 рублей и выше. Как 
3 августа 2018, 09:08
В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче

В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА

С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".

"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до 
1 августа 2018, 08:03
Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
1 августа 2018, 02:04
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в 
1 августа 2018, 12:48
«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

Также 

31 мая 2018, 09:45
Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

В Самаре главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов продлил контракт с клубом. Об этом было официально заявлено в среду, 30 мая, на пресс-конференции с участием Тихонова и гендиректора «Крыльев» Виталия Шашкова. Новое соглашение заключено по схеме «1+1» - то есть 

30 мая 2018, 04:46
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