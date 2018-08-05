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«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены
В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».
Напомним, что вторая половина …
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4 августа 2018, 04:43
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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
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3 августа 2018, 09:08
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
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1 августа 2018, 12:48
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади
В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами. В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.
За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально …
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12 июля 2018, 11:00
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»
Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.
Также …
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31 мая 2018, 09:45
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Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»
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30 мая 2018, 04:46