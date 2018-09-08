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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

В среду, 11 июля, в пятом часу вечера стало известно о ЧП в Сызрани. Там загорелся полувагон с серой на станции «Новообразцовое». На место событий тут же приехали сотрудники всех оперативных служб — кареты «скорой помощи», пожарные, полиция, спасатели. Добраться 
11 июля 2018, 10:54
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
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