2
58
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

45-летнего мужчину задержали. Теперь ему "светит" до 3-х лет лишения свободы.
3 марта 2018, 04:18
Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

В Тольятти конфликт двух покупателей в магазине на улице Маршала Жукова закончился для одного больничной койкой, для второго -, по всей видимости, большим тюремным сроком.
 
Как передает областной главк полиции, 34-летний тольяттинец зашел в торговую точку в состоянии опьянения. 

18 февраля 2018, 06:54
В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой

В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой

В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и сломал об женщину табурет. О 46-летней потерпевшей, доставленной с травмами в больницу, полицейским сообщили медики. Женщина сказала, что получила травмы при падении. Но у силовиков возникли подозрения, что все было иначе.

Полицейские выяснили,  что 

11 января 2018, 01:56
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
В Самаре мужчина избил 17-летнего воспитанника соцприюта

В Самаре мужчина избил 17-летнего воспитанника соцприюта

В отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК России по Самарской области, преступление было совершено во вторник, 29 июля, на улице Гагарина. По версии следователей, в ходе распития спиртных напитков мужчина 

1 августа 2014, 02:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх