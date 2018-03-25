В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и сломал об женщину табурет. О 46-летней потерпевшей, доставленной с травмами в больницу, полицейским сообщили медики. Женщина сказала, что получила травмы при падении. Но у силовиков возникли подозрения, что все было иначе. Полицейские выяснили, что …