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Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой
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3 марта 2018, 04:18
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Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина
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18 февраля 2018, 06:54
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В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой
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11 января 2018, 01:56
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Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура
Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.
«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии …
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1 июня 2017, 10:25
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В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке
В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».
По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в …
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23 ноября 2016, 10:02
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В Самаре мужчина избил 17-летнего воспитанника соцприюта
В отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело.
По данным СУ СК России по Самарской области, преступление было совершено во вторник, 29 июля, на улице Гагарина. По версии следователей, в ходе распития спиртных напитков мужчина …
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1 августа 2014, 02:41