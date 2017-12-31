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Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
Как встречать год Собаки: что говорят психологи о соблюдении новогодних традиций

Как встречать год Собаки: что говорят психологи о соблюдении новогодних традиций

2018-й - год Собаки, который по восточному календарю наступит только 16 февраля, - эксперты рекомендуют встречать и проводить в компании хороших знакомых и друзей. Именно такие союзы, тандемы и бизнес-альянсы будут удачными и плодотворными в новом году. Все проекты, связанные 

29 декабря 2017, 04:14
В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни 

29 декабря 2017, 03:20
Дорогие друзья, поздравляем Вас с Новым годом!!!

Дорогие друзья, поздравляем Вас с Новым годом!!!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет друзей, партнеров и коллег с Новым, 2018 годом!!!
 
Желаем Вам космического здоровья, счастья большого, как вселенная, скорости достижения цели и чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год!
31 декабря 2017, 10:00
В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. В ночь на 1 января на ряде маршрутов трамваи,  троллейбусы и автобусы будут осуществлять рейсы до 2 – 3 часов ночи, а маршрутки будут перевозить самарцев до четырех часов утра, рассказали 
25 декабря 2017, 03:29
ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра 

14 декабря 2017, 01:06

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

В ТТУ Самары сообщили, что троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году. Напомним, маршрут отменили с 5 октября в связи с началом строительства нового речного вокзала. После Нового года троллейбусы №16 снова выйдут на линию. На сайте ТТУ указана следующая 
27 ноября 2017, 04:11
В Самаре отменят троллейбус №16

В Самаре отменят троллейбус №16

С четверга, 5 октября, в Самаре временно отменят троллейбусы № 16. Это связано со строительством нового здания для речного вокзала, сообщили в мэрии.

Работы ведутся на улице Максима Горького у разворотного кольца «6-й причал». Троллейбусы, работавшие по маршруту № 16  «Губернский 

4 октября 2017, 09:39
В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один 
1 июля 2017, 02:38
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
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