С четверга, 5 октября, в Самаре временно отменят троллейбусы № 16. Это связано со строительством нового здания для речного вокзала, сообщили в мэрии.

Работы ведутся на улице Максима Горького у разворотного кольца «6-й причал». Троллейбусы, работавшие по маршруту № 16 «Губернский …