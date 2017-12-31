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Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?
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29 декабря 2017, 04:35
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Как встречать год Собаки: что говорят психологи о соблюдении новогодних традиций
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29 декабря 2017, 04:14
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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Дорогие друзья, поздравляем Вас с Новым годом!!!
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31 декабря 2017, 10:00
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В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
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25 декабря 2017, 03:29
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ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра
В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра …
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14 декабря 2017, 01:06
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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году
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27 ноября 2017, 04:11
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В Самаре отменят троллейбус №16
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4 октября 2017, 09:39
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В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»
Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один …
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1 июля 2017, 02:38
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Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
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20 июня 2017, 01:55