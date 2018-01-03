В Самаре разгорается скандал с контейнерными площадками В этом году на ремонт контейнерных площадок в бюджете Самары заложено 40 миллионов рублей. Выделения этих денег депутаты добивались более 5 лет. В ремонте нуждаются почти 400 точек по сбору мусора. В августе почти 300 площадок были демонтированы. Сейчас работы …