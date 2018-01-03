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Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников
Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, …
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28 декабря 2017, 01:36
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Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта
Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и …
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27 декабря 2017, 10:41
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Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.
Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников …
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15 декабря 2017, 10:39
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В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера
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12 декабря 2017, 01:43
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В Самаре участились возгорания контейнерных площадок
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18 ноября 2013, 11:49
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В Самаре разгорается скандал с контейнерными площадками
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4 октября 2013, 01:14