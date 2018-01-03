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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников

Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников

Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, 

28 декабря 2017, 01:36
Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и 

27 декабря 2017, 10:41
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

Он продлится вплоть до 18 декабря. В этот вторник  о своем желании возглавить мэрию заявил руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» 38-летний Вадим Киреев. Таким образом, сейчас в списке потенциальных кандидатов уже 14 человек. Сам конкурс 

12 декабря 2017, 01:43
В Самаре участились возгорания контейнерных площадок

В Самаре участились возгорания контейнерных площадок

За 10 месяцев этого года ликвидировано 248 таких пожаров вблизи жилых домов. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Виновных, по словам пожарных, поймать сложно. В большинстве случаев причина ЧП - незатушенные окурки. Между тем стоимость одного 

18 ноября 2013, 11:49
В Самаре разгорается скандал с контейнерными площадками

В Самаре разгорается скандал с контейнерными площадками

В этом году на ремонт контейнерных площадок в бюджете Самары заложено 40 миллионов рублей. Выделения этих денег депутаты добивались более 5 лет. В ремонте нуждаются почти 400 точек по сбору мусора. В августе почти 300 площадок были демонтированы. Сейчас работы 

4 октября 2013, 01:14
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